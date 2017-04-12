33. Çocuk Şenliği" 18 Nisan'da Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından "33. Çocuk Şenliği" düzenlenecek.



Çocukların yeni hayaller kurmasını, sanat ve edebiyat dünyası ile tanışmasını sağlamak amacıyla organize edilen etkinlik, 18 Nisan'da başlayacak.



Etkinlik kapsamında, çocuklar için eğlenceli gösterilerin yanı sıra konuk tiyatro ekiplerinin 11, Şehir Tiyatrolarının 9 oyunu sahnelenecek.



Çocuklara yönelik 3 konserin de gerçekleşeceği etkinlikte, ünlü tiyatro sanatçıları masal okuma etkinliklerinde çocuklarla bir araya gelecek.



Resim, yazarlık, ses eğitimi, heykel, dans, tasarım, yoga, pilates ve müzik gibi konularda da 25 atölye çalışması çocuklarla buluşacak.



Şehir Tiyatroları tarafından geleneksel olarak 33 yıldır ücretsiz düzenlenen etkinlik, 23 Nisan'da son bulacak.