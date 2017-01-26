33 Bilardocunun Mücadelesi Sona Erdi

Tekirdağ'da da 33 bilardocunun katılımıyla düzenlenen "3 Bant Bilardo İl Birinciliği Müsabakaları" sona ererken, dereceye giren bilardoculara ödül verildi.



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen "3 Bant Bilardo İl Birinciliği Müsabakaları" 33 lisanslı sporcunun katılımı ile sona ererken Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ve Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Sayın Feridun Demirel'in katılımları ile ödül töreni gerçekleştirildi. Müsabakada dereceye giren sporculardan Ali Öztürk birinci, Hayri Akgün ikinci, Uğur Doğan ve Emin Karaca üçüncülüğü elde etti. - TEKİRDAĞ