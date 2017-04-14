33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi
33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürlerden oluşan sergi, 18 Nisan'da Basın Müzesi'nde meraklılarıyla buluşacak.
33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürlerden oluşan sergi, 18 Nisan'da Basın Müzesi'nde meraklılarıyla buluşacak.
Dünyanın dört bir yanından karikatürleri ve karikatüristleri uluslararası bir platformda buluşturan Aydın Doğan Vakfı'nca düzenlenen yarışmanın birincisi İtalyan karikatürist Marco de Angelis, ikincisi Brezilyalı Claudio Antonio Gomes ve üçüncüsü Doğan Arslan'ın eserlerinin de yer alacağı sergiye, Basın Müzesi ev sahipliği yapacak.
Sergi, 18-27 Nisan arasında görülebilecek.
Bu yıl 68 ülkeden 752 sanatçının 2 bin 521 karikatürle katıldığı yarışmanın sergisi, daha önce Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, Okan Üniversitesi, Adana 75. Yıl Sanat Galerisi, Galeri Işık Teşvikiye, Eskişehir Atatürk Kültür Merkezi ve Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde açılmıştı.