33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi, Galeri Işık Teşvikiye'de Sanatseverlerle...

33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürleri, 9-23 Şubat tarihleri arasında Galeri Işık Teşvikiye'de sergilenecek.



Otoritelerce "Dünyanın bir numaralı karikatür yarışması" olarak nitelendirilen ve geçtiğimiz yıl 68 ülkeden 752 sanatçı ve 2 bin 521 karikatüre ev sahipliği yapan Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın sergisi, 9-23 Şubat tarihleri arasında Galeri Işık Teşvikiye'de sanatseverlerle buluşacak. Sergide, yarışmanın birincisi Marco de Angelis (İtalya), ikincisi 'Cau' Claudio Antonio Gomes (Brezilya), üçüncüsü Doğan Arslan (Türkiye) ve 'Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya' kategorisinde verilen Özel Ödül'ün sahibi Emrah Arıkan'ın (Türkiye) eserlerinin yanı sıra "Başarı Ödülü" alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler de yer alacak.



33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın karikatürlerü daha önce Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi, Kadiköy Belediyesi Karikatür Evi, Okan Üniversitesi ve Adana 75. Yıl Sanat Galerisi'nde de sergilenmişti.



- İstanbul