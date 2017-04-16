32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi

32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi sona erdi.



Bazı illerde referandum da saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Seçmenler, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00-16.00 saatleri arasında sandık başına gitti. Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. - ERZURUM