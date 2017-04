32 Bin Tiyatrosevere Perde Açtılar

21 yıldır kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, dopdolu bir sezonu daha geride bırakırken, 2016-2017 döneminde 5 farklı oyunu sahneye taşıyan başarılı oyuncular, yaklaşık 32 bin izleyiciye ulaştı.



Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 2016-2017 sezonunda sergilediği oyunlarla 7'den 70'e tiyatro şöleni sundu. Genel Sanat Yönetmenliğini Zekeriya Hocalar'ın yaptığı ve tamamı amatör oyunculardan oluşan topluluk her hafta sonu Ziya Gökalp Kültür Merkezi ile Ahmet Piriştina Kültür Merkezinde seyircisiyle buluştu. 5 farklı oyunla, tamamen dolu salonlara perde açıldı.



Çocuk tiyatroseverler için dönüşümlü olarak "Ay Dede'yi Kim Çaldı?, "Peter Pan", "Çizmeli Kedi" ve "Uçan Şemsiye" oyunları sahnelendi. Tiyatro bünyesinde yetişen 10-15 yaş aralığındaki oyuncuların rol aldığı gösteriler, hem çocuk izleyicilerden, hem de ailelerden tam not aldı. Yetişkin oyunu "Arapsaçı" da büyük ilgi gördü. Sezon boyunca sahnelenen toplam 87 oyunla, yaklaşık 32 bin seyirci rakamına ulaşıldı. Tiyatrocular ayrıca, davet üzerine Bozcaada ve Bergama'da da izleyiciyle buluştu. 15 Nisan saat 14.00'te Ahmet Piriştina Kültür Merkezinde sergilenecek 'Uçan Şemsiye' oyunuyla sezona nokta koyacak olan Karşıyaka Belediye Tiyatrosunun, yaz döneminde de temel oyunculuk eğitimleri vereceği ifade edildi. 10-14 ve 15-35 yaş gruplarına yönelik kursların, her yıl olduğu gibi yine haziran ayında, eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasının ardından başlayacağı belirtildi.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, belediye tiyatrosuyla ilgili şöyle konuştu:



"Ülkemizde bir yerel yönetim tarafından kurulan ve 21. yılına ulaşan ender topluluklardan biri olan belediye tiyatromuz, yine çok başarılı bir sezona imza attı. Ücretsiz olarak sahnelenen oyunlarla binlerce yurttaşımızı sanatla buluşturduk, tiyatro sevgisi aşıladık. Büyük özveriyle, emekle çalışarak başarı çıtasını her zaman en yüksekte tutan, kalitesiyle farkını ortaya koyan ekibimize teşekkür ediyorum. Atamızın 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir' sözünü rehber alarak; her zaman ve her şartta, sanata ve sanatçıya destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR