31 Seçmenli Köyün Sandığından 30 "Evet" Çıktı

Seben ilçesinde 31 seçmenin bulunduğu Korucuk köyünde halk oylaması için kurulan sandıktan 30 "evet" oyu çıktı.



Korucuk köyünde 31 seçmen için 1027 numaralı sandık kuruldu. Köyde bulunan 31 seçmenden 30'u oy kullanmak için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerinin ardından oy sayım işlemleri yapıldı. Yapılan sayımda sandıktan 30 "evet" oyu çıktı.



Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Korucuk köyünde kayıtlı olan 31 seçmenden 30'unun sandık başına gittiğini belirterek, "Bu seçmenlerimiz tercihimiz 'evet" mührünü basarak ilçemizin gururu oldu. Öncelikle oradaki hemşehrilerimize, abilerimize, ablalarımıza, büyüklerimize, gençlerimize ve kardeşlerimize, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine duydukları güvenden dolayı çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Korucuk köyünün önceden beri muhafazakar, demokrat bir köy olduğunu anımsatan Özbağ, bunu bu seçimde de bir kez daha gösterdiğini belirterek, ekip olarak onlara hizmetkar olmak için çalışacaklarını kaydetti.