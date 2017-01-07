31. Kitap Etkinliği "Lolita"

Merhabalar. Ortak belirlediğimiz bir kitabı, ortak belirlenen yer ve zamanda buluşarak, kitap üzerine değerlendirmeler yapıyoruz. 30. etkinliğimizi Vladimir Nabokov'un "Lolita" kitabı üzerine düzenledik. Kitabı okuduysanız fikirlerinizi dinlemek, okumadıysanız bu konulara ilişkin yine fikirlerinizi dinlemek isteriz. Katılım için hiçbir ücret talep edilmemektedir. Sürekli iletişim halinde olduğumuz whatsapp grubumuz var. Dilerseniz sizleri de oraya dahil edelim: 0 506 350 82 53



"Bilirsin işte, ölümün en korkunç tarafı tamamen kendi başına olmandır."



Lolita, roman olarak tüm dünyada satış rekorları kırarken bir yandan da 1962 yılında Stanley Kubrick ve ardından 1997 yılında Adrian Lyne tarafından beyaz perdeye aktarılır.



Lolita'nın edebiyat dünyasındaki çarpıcı serüvenine belki de usta yazarın şu sözleri ışık tutacaktır:



"Takdire değer okur kendisini okuduğu kitaptaki erkek ya da kadınla değil, o kitabı yaratan, kurgulayan akılla özdeşleştirir."