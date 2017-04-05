31 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti
HSYK Birinci Dairesinin kararnamesiyle adli yargıda 31 hakim ve savcının görev yeri değişti.
HSYK Birinci Dairesinin kararnamesiyle adli yargıda 31 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Kaynak: Dunya.com
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