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31 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti
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31 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

HSYK Birinci Dairesinin kararnamesiyle adli yargıda 31 hakim ve savcının görev yeri değişti.

31 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

HSYK Birinci Dairesinin kararnamesiyle adli yargıda 31 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Kaynak: Dunya.com

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Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu, Resmi Gazete, Yargı, Hsyk