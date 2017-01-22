OSMAN ÖKSÜZ - Mardin Müzesi Müdürlüğü tarafından, unutulmaya yüz tutan 300 yıllık "Leyli Gecesi" yaşatılıyor.



"Dinlerin ve dillerin şehri" Mardin'de, kaybolmaya yüz tutan değerlerin korunması amacıyla haftada bir Leyli Gecesi etkinlikleri düzenleniyor.



Mardin Müzesi Konferans Salonu'nda yapılan etkinliğe, kentteki komşular, yerli ve yabancı turistler, öğrenci ve veliler, sivil toplum kuruluşları ile yöneticiler davet ediliyor.



Misafirlere yöreye ait acin ve sembusek yemeklerinin ikram edildiği gecede, müze bünyesindeki yöresel kıyafetli Reyhani Müzik Ekibi tarafından Leyli Gecesi ile özdeşleşen türküler seslendiriliyor. Davetliler, müzik eşliğinde yöreye özgü reyhani oynuyor.



Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin unutulmaya yüz tutan eğlencelerinden Leyli Gecesi'ni yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.



Bu etkinliğin 300 yıllık tarihe sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, müziğin farklı din ve dillerden insanları bir araya toplayabilen "evrensel bir dil" olduğunu belirtti.



Etkinlikte komşuların bir araya gelerek kaynaştığını ifade eden Erdoğan, "Leyli gecelerinde şarkı ve türküler var. Kentin kültür ve eğlence hayatını günümüze taşıyan Leyli geceleri, kültürel zenginliği ve yöreye ait eğlence biçimlerini yansıtıyor." diye konuştu.



Geçmişteki kültürü bugüne taşımak için çaba sarf ettiklerini kaydeden Erdoğan, geleneksel eğlencelerin, bu yönüyle köprü vazifesi gördüğünü vurguladı.



"Mardinli kadınlar arasında yapılan bir geceydi"



Mardinli geleneksel masal anlatıcısı Tacettin Toparlı da Leyli Gecesi'nin, özellikle uzun kış gecelerinde yapılan eğlencelerden olduğunu söyledi.



Bu gecelerde komşuların bir araya gelerek tanıştığını, kaynaştığını ve müzik eğlencesi düzenlediklerini anlatan Toparlı, şöyle devam etti:



"Toplum için önemli olan bu gecemizi yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Çok eski zamanlara ait olan bu gece, genelde Mardinli kadınlar arasında yapılan bir geceydi. Bu geceyi düzenleyen kadınların her biri, bir müzik aleti çalabilecek kabiliyete sahipti. Geceye davetli komşular da o gece ne yapmışsa getirir, orada hep birlikte yerlerdi."



"Gelecek nesillere de taşınmasını arzu ediyoruz"



Mardinli 75 yaşındaki Selahattin Güler ise etkinliğin, Mardin geleneklerinden olduğunu belirtti.



Komşuların mutlu günlerinde bir araya gelip geceyi tertiplediğini dile getiren Güler, "Leyli, evde yapılan bir eğlence türü. Özelliği, sebepli sebepsiz ve yalnızca gece yapılmasıdır. Bu gecenin o zamanki geleneksel müziğiyle yaşatılmasını ve Mardin dışında da tanıtılmasını istiyoruz. Gelecek nesillere de taşınmasını arzu ediyoruz." dedi.