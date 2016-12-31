300 Polisle Asayiş Uygulaması

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Uygulamadan detaylar

Polislerim araçları durdurması ve araması

Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimat vermesi

Topaloğlu'nun vatandaşlarla konuşması

Topaloğlu'nun kasksız motosiklet sürücüsünü takması konusunda uyarılarda bulunması

Denetimlerden detaylar

Tokat'ta, 300 polisin katılımıyla "Huzur 60" adı verilen asayiş denetimi yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 300 polis, kent genelinde uygulama yaptı. Polis ekipleri trafikteki araçlarda arama yaptı.



İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktalara gelerek ekipleri denetledi ve talimatlar verdi. Topaloğlu, vatandaşlar ile sohbet etti. Topaloğlu, kasksız motosiklet sürücüsünü takması konusunda uyarılarda bulundu.



Yapılan uygulamada, 66 iş yeri, 3 bin 453 kişi, 665 araç kontrolü yapıldı. 9 iş yerine idari işlem uygulandı. 9 araç sürücüsüne 2 bin 200 lira para cezası kesildi.



Vatandaşlar, uygulamadan dolayı memnun olduklarını belirterek polis ekiplerine teşekkür etti.