GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Uygulamadan detaylar
Polislerim araçları durdurması ve araması
Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimat vermesi
Topaloğlu'nun vatandaşlarla konuşması
Topaloğlu'nun kasksız motosiklet sürücüsünü takması konusunda uyarılarda bulunması
Denetimlerden detaylar
Tokat'ta, 300 polisin katılımıyla "Huzur 60" adı verilen asayiş denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 300 polis, kent genelinde uygulama yaptı. Polis ekipleri trafikteki araçlarda arama yaptı.
İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktalara gelerek ekipleri denetledi ve talimatlar verdi. Topaloğlu, vatandaşlar ile sohbet etti. Topaloğlu, kasksız motosiklet sürücüsünü takması konusunda uyarılarda bulundu.
Yapılan uygulamada, 66 iş yeri, 3 bin 453 kişi, 665 araç kontrolü yapıldı. 9 iş yerine idari işlem uygulandı. 9 araç sürücüsüne 2 bin 200 lira para cezası kesildi.
Vatandaşlar, uygulamadan dolayı memnun olduklarını belirterek polis ekiplerine teşekkür etti.
300 Polisle Asayiş Uygulaması
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Uygulamadan detaylar Polislerim araçları durdurması ve araması Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimat vermesi Topaloğlu'nun vatandaşlarla konuşması Topaloğlu'nun kasksız motosiklet sürücüsünü takması konusunda uyarılarda bulunması Denetimlerden detaylar Tokat'ta, 300...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: