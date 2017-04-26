30 Yıllık Evli Çift, Kazada Can Verdi

MARDİN'de, karşı yönden gelen TIR altında kalan otomobilde sürücüsü 48 yaşındaki Hayrettin Doğan ile 30 yıllık eşi 47 yaşındaki Azize Doğan yaşamlarını yitirdi.



Nusaybin İlçesi'nden tarihi İpek yolu üzerinden Mardin'e gelen Hayrettin Doğan yönetimindeki 06 BG 0768 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 APY 53 plakalı TIR ile çarpıştı. TIR altında kalıp sürüklenen otomobilde sıkışan araç sürücüsü Hayrettin Doğan ile 30 yıllık eşi Azize Doğan hayatını kaybederken, TIR sürücü ise yaralandı.



Çevredekilerinin ihbarıyla olay yerine ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, UMKE, 112 Acil servis ekipleri ve vatandaşların 1 saat süren çalışmaları sonucu Doğan çiftinin cansız bedenleri hurdaya dönen araçtan çıkarıldı.Doğan çiftinin cenazeleri Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürülürken, yaralanan TIR sürücüsü ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı. - Mardin