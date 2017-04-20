30 Yıllık Çöplük Park Haline Dönüştürülecek

Tokat'n 30 yıldır çöp dökülen vahşi çöp depolama alanı yaklaşık 3 milyon 900 bin liralık proje ile ıslah edilerek, park haline dönüştürülecek.



Yeşilırmak kenarında eski sigara fabrikası karşısında bulunan vahşi çöp alanı ıslah edilerek, park haline dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, vahşi çöp depolama alanı ıslah projesinin uygulanacağı alanda incelemelerde bulundu. Proje ihalesinin yapıldığını belirten Başkan Eroğlu,"Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gayreti içerisinde hizmete devam ediyoruz. Tokat Belediyesi olarak önceliğimiz çevre duyarlılığı. Tokat'ımızın 30 yıl boyunca çöp dökülen bir alanı vardı. Eski sigara fabrikası karşısında yıllardan beri çöpler bu alana dökülüyordu. 3 yıla yakın zamandır şehrimizin çöpleri Turhal Kuşoturağı bölgesinde yaptırmış olduğumuz çevre dostu alanda depolanıyor. Ancak 30 yıldır dökülmüş vahşi çöp alanında ise proje oluşturarak, çevreye verdiği zararı önleyeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde projemizi onaylattık ve bu alandaki çöpü tamamen kaldırarak, üzerini park haline getireceğiz. Yaklaşık 3 milyon 900 bin liraya mal olacak. Bu projemizin ihalesini yaptık. Firmamız resmi süreçler tamamlandığında bu alanda hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayacak. Kazovanın incisi bu güzel mevkimizde ki çöp dağları ortadan kalkacak, tertemiz bir park haline gelecek. Hem şehrimize güzel bir park alanı kazandırmış olacağız hem de çevreyi bu kirlilikten kurtarmış olacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - TOKAT