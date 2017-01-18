30 Yıldır Karısı Tıraş Ediyor

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da yaşayan Ali Özcan, 30 yıldır hayat arkadaşından başkasına tıraş olmuyor.



Merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'nde emekli memur 73 yaşındaki Özcan'ın saç tıraşını, 1987 yılından beri eşi Fatma Özcan yapıyor.



Ali Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde eşi tarafından tıraş edilmenin daha sağlıklı olduğunu söyledi.



Özellikle soğuk havalarda berbere gidip tıraş olmaktan kurtulduğunu anlatan Özcan, eşinin saçlarına tel tel dikkat ederek kestiğini dile getirdi.



"Neredeyse 30 yıldır eşim beni tıraş ediyor. Böyle daha mutluyum, huzurluyum. Sağ olsun benimle çok ilgileniyor. Eşimin sayesinde berberin yolunu unuttum." diyen Özcan, bu durumun aile huzurunu artırdığını ifade etti.



Parası cebinde kalıyor



Fatma Özcan ise eşinin rica etmesi üzerine 30 yıldır kocasının saçlarını kestiğini anlattı.



Bu durumdan rahatsızlık duymadığını ifade eden Özcan, "Eşim yaşlı, havalar soğuk. Berberde sıra beklemek, çarşıya gitmek onu yoruyor. Eskiden beri ben tıraş ediyorum. Parası cebinde kalıyor, yorulmuyor, aramızda sevgi de oluyor." diye konuştu.



Bir gün eşini tıraş ederken oğlunun gizlice fotoğraf çektiğini ve bu fotoğrafın sosyal medyada çok beğenildiğini belirten Özcan, şöyle dedi:



"Oğlum üniversiteden tatile geldiği zaman ben babasını tıraş ederken gizlice fotoğrafımızı çekmiş, medyaya vermiş. Bir gün baktım eve bir tablo geldi, baktım bizim fotoğrafımız. Ben pek anlamıyorum ama sanırım ödül almış. Bu şekilde göndermişler. Oğluma sordum, gizlice çektiğini söyledi. Ben de o fotoğrafı evin duvarına astım."



Fotoğraf beğeni rekoru kırdı



Özcan çiftinin fotoğrafçı oğlu Mehmet Özcan ise annesinin babasını tıraş ederken gizlice çektiği fotoğrafın sosyal medyada yoğun ilgi gördüğünü söyledi.



Bu fotoğrafın ardından annesiyle babasını yolda görenlerin fotoğraf çektirmek istediğini aktaran Özcan, "Fotoğraf internette paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. Bu fotoğraf sayesinde bir çok yeni insanla tanıştım. Başka şehirlerde tanıdıklarım oldu. Benim için çok anlamlı bir fotoğraf. Bir nevi sadakati anlatıyor, aşkı anlatıyor. Bu fotoğrafta çok anlam var. Babam hiç bir zaman berbere gitmedi. Bu gelenek böyle süregeldi. İkisi de çok memnun." dedi.