30 Yıldır Birbirlerini Tıraş Ediyorlar

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan iki berber, 30 yıldır birbirlerini tıraş ediyor.



İlçe merkezindeki Çarşı Meydanı'nda yan yana berber dükkanları bulunan Hüseyin Dinç ve Cengiz Seçme, aynı zamanda ilçenin en eski iki berberi.



Hüseyin Dinç 52, Cengiz Seçme ise 33 yıldır berberlik yapıyor. Bu sene 75 yaşına giren Dinç'in yetiştirdiği tek kalfası ise Cengiz Seçme.



Her sabah dükkanlarını beraber açan ikili, akşam saatlerinde ekmek kapılarını yine birlikte kapatıyor.



Müşterileri olmayınca kapıda tavla oynayan iki berber, ustura ve makastaki maharetlerini bu kez zar atarak sergiliyor.



"Yan yana dükkan işletiyoruz"



Berber Cengiz Seçme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe 1984'te, şu an 75 yaşında olan ustası Hüseyin Dinç'in yanında çırak olarak başladığını hatırlattı.



Kendisinin de 47 yaşına girdiğini belirten Seçme, şöyle devam etti:



"Ustamızla yan yana dükkan işletiyoruz. 25 yıldır kendi berber dükkanımı işletiyorum. Ondan önce 8 yıl Hüseyin ağabeyimin yanında çalıştım. 30 yıldır da birbirimizi tıraş ediyoruz. Birbirimizi tıraş etmemizin yanı sıra yıllardır ağabey kardeş olarak birbirimize karşı saygı ve sevgi duyuyoruz. 25 yıldır da yan yana dükkan işletiyoruz."



"O beni, ben onu tıraş yaparım"



İlçenin en eski berberi olduğunu belirten Hüseyin Dinç ise 1955'te ilkokulu bitirdiğini ve ardından yine o yıllarda berberliğe çırak olarak başladığını aktardı.



Meslekte 4 yıl çırak olarak çalıştığını, 1965'te berber dükkanını açtığını anlatan Dinç, şunları söyledi:



"Ondan bu zamana kadar hala berberlik yapıyorum. Berberliğim boyunca bir tek kalfa yetiştirdim. İlk ve tek çırağım Cengiz Seçme'dir. 1984 yılında Cengiz yanımda çalışmaya başladı. 6 yıl beraber çalıştık. Sonrasında askere gitti. Askerliğini yaptıktan sonra da kendi dükkanını açtı. O yıldan bu yana da o beni, ben onu tıraş yaparım. Bu, 30 yıldır hiç değişmedi."



Dinç, 1972 yılına kadar jilet kullanılmadığını hatırlatarak "Ustura vardı, el makineleri vardı. Onlarla tıraş yapardık. Şimdiki gençlerin, bir tanesi usturanın ne olduğunu bilmez." ifadelerini kullandı.



Aynı çarşıda esnaflık yapan İsmail Duru ise iki berberin dostluğunun çevre halkına örnek olduğunu ifade etti.