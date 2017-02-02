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30 Yıl Önceki Fatma Şahin
30 Yıl Önceki Fatma Şahin
2 Şubat 2017 Perşembe 11:59
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[9223013] DHA
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Bakan Şahin
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Fatma Şahin
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