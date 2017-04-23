30 Öğrenci 23 Nisan'da İlk Kez Uçağa Bindi
Singapur Havayolları SosyalBen Vakfı işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen özel bir etkinlikle 30 çocuk, ilk kez uçağa binmenin heyecanını yaşadı.
Singapur Havayolları SosyalBen Vakfı işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen özel bir etkinlikle 30 çocuk, ilk kez uçağa binmenin heyecanını yaşadı.
Singapur Havayolları, Türkiye'deki 30'ncu yılını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için özel bir sosyal sorumluluk projesiyle kutladı. SosyalBen Vakfı işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi 30 çocuğa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçek yolculuk hissi yaşatıldı. Hayatlarında hiç uçağa binmeyen çocuklar Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne gelerek her havayolcu yolcusu gibi bilet işlemlerini yaparak pasaport kontrolünden geçti.
Kabin görevlileri tarafından karşılandılar
Minik yolcular daha sonra birer birer uçağa bindi. İlk kez uçağa binmenin heyecanını yaşayan çocuklar uçağın kapısında kabin görevlileri tarafından karşılandı. Biletlerine göre uçaktaki yerlerini alan çocuklara kabin içerisinde uyulması gereken emniyet kulları da anlatıldı. Kabin görevlileri minik yolculara yemek ikramında da bulundu.
Amaç, sosyal benliklerini geliştirmelerine katkı sağlamak
Havalimanında bir açıklama yapan SosyalBen Vakfı Gönüllüsü Melis Yıldırım, "Özellikle daha önce havaalanı görmemiş ve uçak tecrübesi yaşamamış çocuklarımızın buraya gelerek bunu tecrübe etmesi için ayarlanmış bir etkinlik söz konusu. 23 Nisan için bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. SosyalBen Vakfı olarak özelikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarla ve onların sosyal benliklerini geliştirmeleriyle ilgileniyoruz. Bir AR-GE ekibimiz var ve bu çocuklara da bu şekilde ulaştık" diye konuştu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için özel olarak düzenlenen sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Singapur Havayolları Dijital Satış ve Pazarlama Yetkilisi Natali Damar ise "SosyalBen Vakfıyla çalışmaktan çok mutluyuz. Bugün de çocuklarımıza bu tecrübeyi kazandırmış olmaktan mutluluk duyacağız. İlk kez havalimanı ve uçak gören çocuklarımızı gerçek yolcuymuş gibi A'dan Z'ye kadar bütün noktalarda her şeyi yaptırıyoruz. Şimdi de uçağa giderek onlara yemek servisimizi yapacağız. Kokpiti ve bir uçağın nasıl kalktığını görecekler. Bizlerde şuanda heyecanlıyız" dedi.
"İlk kez uçağa bindiğim için heyecanlıyım"
İlk kez uçağa bindiği için heyecanlı olduğunu belirten Berra Daldabanoğlu da,"Buraya 23 Nisan'ı kutlamak için geldik. Burada mutluyuz güzel bir ortam var. 23 Nisan Türkiye'de olduğu için de çok sevinçliyiz. Bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Uçağa daha önce binmemiştim. Bu benim ilk deneyimim oluyor ve eğlenceli" dedi. Çocuklardan İsmail Pil ise, "23 Nisan için buradayız. Buradaki ablalar bize yardım ediyor. İlk defa uçağa biniyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL