1- Bayati Peşrevi
2- Bayati Şarkı
Güfte: Mustafa Nafiz Irmak
3- Neva Şarkı
Güfte: Munis Fahri Ozansoy
Viyola Taksimi: Yaşar GÜZELLER
Solist : Esin DİNÇER
4- Hicaz Şarkı
Güfte: Hüseyin Suat Yalçın
Solist : Figen AKIŞIK
5- Hicaz Şarkı
Güfte: Mustafa Nafiz Irmak
Solist : Kübra ÖZDOĞAN
6- Hicaz Şarkı
Güfte: Fuat Edip Baksı
7- Hicaz Şarkı
Güfte: Mithat Ömer Karakoyun
Ud Taksimi: M.Bülent TETİK
8- Muhayyer Şarkı
Güfte: ?
Solist : Emre AYGAN
9- Muhayyerkürdi Şarkı
Güfte: Fuat Edip Baksı
10- Hüseyni Şarkı
Güfte: Necdet Atılgan
II.BÖLÜM
Kanun Taksimi: Ömer YAMAN
11- Hüzzam Şarkı
Güfte: Nedim Bey
Solist : Ayşin Ökmen ATEŞ
12- Hüzzam Şarkı
Güfte: Mustafa Nafiz Irmak
Solist : Yalçın YAMAN
13- Hüzzam Şarkı
Güfte : Nürettin Rüştü Bingöl
Tanbur Taksimi: Alper UZKUR
Solist: Ali İhsan BİLGİN
14- Kürdilihicazkar Şarkı
Güfte: Mustafa Nafiz Irmak
Solist: Saadettin ŞENOYMAK
15- Kürdilihicazkar Şarkı
Güfte: Zekai Can Kardeş
16- Kürdilihicazkar Şarkı
Güfte: ?
Viyolonsel Taksimi: Şeref İŞLER
Solist: Neşe DURSUN SARAÇ
17- Nihavend Şarkı
Güfte: Vecdi Bingöl
Solist: Zarife ÖZEN
18- Rast Şarkı
Güfte: Burhan Bey
19- Mahur Şarkı
Güfte: Fakih Fakılar
30 Ocak 2017 "Selâhattin Pınar" Özel Konseri Repertuarı
1- Bayati Peşrevi 2- Bayati Şarkı Güfte: Mustafa Nafiz Irmak 3- Neva Şarkı Güfte: Munis Fahri Ozansoy Viyola Taksimi: Yaşar GÜZELLER Solist : Esin DİNÇER4- Hicaz Şarkı Güfte: Hüseyin Suat Yalçın Solist : Figen AKIŞIK5- Hicaz Şarkı Güfte: Mustafa Nafiz Irmak Solist : Kübra ÖZDOĞAN6- Hicaz...
1- Bayati Peşrevi