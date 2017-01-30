30 Ocak 2017 "Selâhattin Pınar" Özel Konseri Repertuarı

1- Bayati Peşrevi 2- Bayati Şarkı Güfte: Mustafa Nafiz Irmak 3- Neva Şarkı Güfte: Munis Fahri Ozansoy Viyola Taksimi: Yaşar GÜZELLER Solist : Esin DİNÇER4- Hicaz Şarkı Güfte: Hüseyin Suat Yalçın Solist : Figen AKIŞIK5- Hicaz Şarkı Güfte: Mustafa Nafiz Irmak Solist : Kübra ÖZDOĞAN6- Hicaz...

30 Ocak 2017

1- Bayati Peşrevi                              

   

2- Bayati Şarkı

     Güfte: Mustafa Nafiz Irmak

  3- Neva  Şarkı

     Güfte: Munis Fahri Ozansoy

     Viyola Taksimi: Yaşar GÜZELLER

     Solist : Esin DİNÇER

4- Hicaz Şarkı

      Güfte: Hüseyin Suat Yalçın

      Solist : Figen AKIŞIK

5- Hicaz Şarkı

     Güfte: Mustafa Nafiz Irmak

       Solist : Kübra ÖZDOĞAN

6- Hicaz Şarkı

     Güfte: Fuat Edip Baksı

   7- Hicaz  Şarkı

     Güfte: Mithat Ömer Karakoyun

      Ud Taksimi: M.Bülent TETİK

8- Muhayyer  Şarkı

     Güfte: ?

    Solist : Emre AYGAN

   9- Muhayyerkürdi Şarkı

       Güfte: Fuat Edip Baksı

  10- Hüseyni Şarkı

       Güfte: Necdet Atılgan

     II.BÖLÜM

       Kanun Taksimi: Ömer YAMAN

11- Hüzzam Şarkı

       Güfte: Nedim Bey

       Solist : Ayşin Ökmen ATEŞ

12- Hüzzam Şarkı

     Güfte: Mustafa Nafiz Irmak

       

       Solist : Yalçın YAMAN

13- Hüzzam Şarkı

       Güfte : Nürettin Rüştü Bingöl

        Tanbur Taksimi: Alper UZKUR

       Solist: Ali İhsan BİLGİN

14- Kürdilihicazkar Şarkı 

       Güfte: Mustafa Nafiz Irmak

      Solist: Saadettin ŞENOYMAK

15- Kürdilihicazkar Şarkı 

       Güfte: Zekai Can Kardeş

    16- Kürdilihicazkar Şarkı 

       Güfte: ?

       Viyolonsel Taksimi: Şeref İŞLER

       Solist: Neşe DURSUN SARAÇ

17- Nihavend Şarkı 

       Güfte: Vecdi Bingöl

         Solist: Zarife ÖZEN

18- Rast Şarkı 

       Güfte: Burhan Bey

 19- Mahur Şarkı

       Güfte: Fakih Fakılar

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Selahattin Pınar, Burhan Bey, Ömer Yaman, Ali ihsan, Nihavend, 30 Ocak, Konser, Bingöl, Pınar, Mahur
6