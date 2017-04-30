30 Nisan Pazar Dha Spor Gündemi
BEŞİKTAŞ 10.30 Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı yapılacak GALATASARAYSarı Kırmızılar Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Bursa'ya giderek kampa girecekSÜPER LİG13.00 Kasımpaşa-Akhisar Bel16.00 Fenerbahçe-Ç.Rizespor 19.00 Adanaspor-Antalyaspor: 19.00 M.Başakşehir-Beşiktaş: TFF 1.LİG16.
BEŞİKTAŞ
10.30 Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı yapılacak
GALATASARAY
Sarı Kırmızılar Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Bursa'ya giderek kampa girecek
SÜPER LİG
13.00 Kasımpaşa-Akhisar Bel
16.00 Fenerbahçe-Ç.Rizespor
19.00 Adanaspor-Antalyaspor:
19.00 M.Başakşehir-Beşiktaş:
TFF 1.LİG
16.00 Balikesirspor - Boluspor
18.30 Gaziantep B.Ş. - Manisaspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
13.30 Roma - Lazio
18.30 Tottenham - Arsenal
TÜRKİYE SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ
16.00 Darüşşafaka - Galatasaray
18.00 Anadolu Efes - Fenerbahçe
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
13.00 Vakıfbank- EczacıbaşıVitra
FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ
21: 15 Banvit - Tenerife
ATLETİZM
Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu koşulacak (Yenikapı-Eyüp-Yenikayı)
ATICILIK
Trap yarışları sona erecek (Bursa)