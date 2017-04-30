30 Nisan Pazar Dha Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ 10.30 Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı yapılacak GALATASARAYSarı Kırmızılar Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Bursa'ya giderek kampa girecekSÜPER LİG13.00 Kasımpaşa-Akhisar Bel16.00 Fenerbahçe-Ç.Rizespor 19.00 Adanaspor-Antalyaspor: 19.00 M.Başakşehir-Beşiktaş: TFF 1.LİG16.

30 Nisan Pazar Dha Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ 

10.30 Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı yapılacak 

GALATASARAY

Sarı Kırmızılar Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Bursa'ya giderek kampa girecek

SÜPER LİG

13.00 Kasımpaşa-Akhisar Bel

16.00 Fenerbahçe-Ç.Rizespor 

19.00 Adanaspor-Antalyaspor:

19.00 M.Başakşehir-Beşiktaş:

TFF 1.LİG

16.00 Balikesirspor - Boluspor

18.30 Gaziantep B.Ş. - Manisaspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

13.30 Roma - Lazio

18.30 Tottenham - Arsenal

TÜRKİYE SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ

16.00 Darüşşafaka - Galatasaray

18.00 Anadolu Efes - Fenerbahçe

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

13.00     Vakıfbank- EczacıbaşıVitra

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

21: 15 Banvit - Tenerife

ATLETİZM

Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu koşulacak (Yenikapı-Eyüp-Yenikayı)

ATICILIK

Trap yarışları sona erecek (Bursa)

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