30 Metreden Kaleciyi Avladı!

Amerika Major Lig'de New England forması giyen Daigo Kobayashi, Seattle kalecisi Frei'ı avladı.

Amerika Major Lig'de New England forması giyen Daigo Kobayashi, Seattle kalecisi Frei'ı avladı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, England, Amerika, Seattle, De Ne, Kobay, Abd