30 Kuruş ile 80 Kilometre Giden Yerli Elektrikli Bisiklet Üretildi

Akülü olarak üretilen bisikletle 30 kuruş ile 80 kilometreye kadar yol katedilebilecek. Üretici firmanın genel müdürü yaptığı açıklamada 'Cixpet' adını verdikleri akülü bisikletin ekonomi konusunda olduğu kadar hız konusunda da sürücüleri tatmin edeceğini belirtti.



Kasımpaşa Bisiklet'in Genel Müdürü Bilal Topluoğlu, yeni ürettikleri ve yüzde 100 yerli ürünleri olan elektrikli bisiklet Cixpet'i tanıttı. Cixpet'in ucuz ulaşımın yeni adı olacağını söyleyen Topluoğlu, "Sadece 30 kuruş ile 75 -80 kilometre arası yol gidebilen elektrikli bisiklet 'Cixpet', ekonomi konusunda olduğu kadar hız konusunda da sürücüleri tatmin edecek" dedi.



"3 buçuk saatte şarj oluyor"



Elektrikli bisikletin 45 kilometreye kadar sürat yapabildiğini belirten Topluoğlu, "Cixpet, 3 buçuk saat gibi bir sürede elektrik ile şarj olabiliyor. Tam dolu şarj ile 80 kilometreye kadar mesafe katedebilen elektrikli bisiklete birden fazla akü takılabiliyor. Böylelikle yanınızda yedek akü taşıyarak daha uzun mesafeye gidebilirsiniz. İthal ürünlere nazaran hem elektrik tüketimi, hem kullanım, hem de performans olarak fark atıyor" diye konuştu.



Cixpet'in kullanışlı olduğunu ve insanların hayatını kolaylaştıracağını ifade eden Topluoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Oldukça zarif bir tasarıma sahip olan Cixpet, portatif yapısı ile dikkat çekiyor. Cixpet'i ister ayakta sürebilir, isterseniz de aksesuarlar ile oturma yeri eklenerek de sürülebilir. Alışveriş merkezlerinde, havalimanlarında ve birçok büyük çaplı alanlarda da hızlı ulaşım için, ayrıca arkasına takılabilen mini taşıma sepetiyle rahatlıkla kullanılabilir. Gece güvenli sürüş için ışıklandırma sistemi de gelişmiş bir şekilde yer alıyor. Cixpet hakkında detaylı bilgilere web sitemizden ulaşılabilirler". - İSTANBUL