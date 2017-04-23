30 Gündür Hastane Bahçesinde Bekliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde servis minibüsünün çarptığı 7 yaşındaki Rabia, 30 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Talihsiz kızın babası Selami Aksarı ise, günlerdir hastanenin otoparkına çektiği aracının içinde kalarak kızından gelecek güzel bir haber bekliyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde 22 Mart Çarşamba günü okuldan evine öğle yemeği için giden Rabia Su Aksarı'ya evine 50 metre kala servis minibüsü çarptı. Yaklaşık 22 metre uzağa fırlayan küçük kız ağır yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan minik kız, buradan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Minik kıza çarpan servis şoförü ise polise giderek teslim oldu. İfadesi alınan şoför serbest bırakılırken, Antalya'da 27 gündür yoğun bakımda olan Rabia yaşam mücadelesi veriyor. Minik kızın çiftçi olan babası Selami Aksarı ise, bir aydır hastane bahçesine çektiği aracının içerisinde yatıp kalkıyor. Hastanenin refakatçiler için tesis ettiği sosyal tesislerin uzak olduğu gerekçesiyle kendi aracının içerisinde kalıp, kızına yakın olmak isteyen acılı baba, günlerdir kızından gelecek güzel bir haber bekliyor. Yemeğini, çayını araç içerisinde demleyen Aksarı, bölgedeki servis minibüslerinin azlığından dolayı şoförlerin çocukları okul ve evlerine yetiştirebilmek için aşırı sürat yaptığını kaydetti. Baba Aksarı, servis şoförünün aşırı süratli bir şekilde kızına çarptığını söyleyerek, "Polislerden aldığım bilgiye göre 22 metre savrulduğu söyleniyor. Daha sonra ambulansla özel bir hastaneye sevk ediliyor. 3 gün yatıyor, 72 saati doldurduktan sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 26 gündür burada da yoğun bakımda yatıyor. Sosyal tesisler yer sağladılar sağ olsunlar ama az daha yakın olmak için arabamda kalıyorum. Zor oluyor ama baba yüreği işte, yapacak bir şey yok. Burada yakın kalmak istiyorum" diye konuştu.



"UFAK BİR GÜLÜMSEME YAPTI"



Doktorların belirli aralıklarla kızını görmesi için müsaade ettiği Aksarı, son olarak gittiğinde kızını tekrar görmenin mutluluğunu yaşadı. Doktorların 'iyiye gidiyor' sözleriyle yüzü gülen acılı baba, mutluluğunu kendisi gibi uzun süredir Antalya'da olup dün Fethiye'deki evlerine dönen eşiyle telefonda paylaştı. Kızıyla göz teması sağladığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Aksarı, "4-5 gündür gözü açık, iyiye gidiyor diyorlar. Kolunda kırık olduğu için MR çekemiyorlar. Haftaya platinlerin alınıp ve MR çekilip daha detaylı bilgi vereceklerini söylüyorlar. Kızımla göz teması sağladık çok şükür. Ufak tefek gülümseme yaptı, iyiye gidiyoruz" dedi.



"YETİŞTİREMEDİKLERİ İÇİN HIZ YAPIYORLAR"



Servislere aşırı güzergah yüklendiğini söyleyen acılı baba, "Kaza anından sonra hep burada olduğumuz için fazla ilgilenemedik. Kaza sonrası teslim olmuş, ifade vermiş. Sonrasında da serbest bırakmışlar. Etrafta dolanıyor. Milli Eğitim Bakanlığımıza, tamam servislerimiz olacak haliyle ama bir servise 3 tane yer verilmemesi tarafındayım. Yetiştiremiyor arkadaşlarımız. Bir servis bir bölgeyi çekmeli. Yetiştiremedikleri için hız yapıyorlar" diye konuştu.



(Suat Metin - Harun Erdoğdu / İHA)