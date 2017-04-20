30 Girişimci Derste

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Akçakoca Halk Eğitim Merkezi ve KOSGEB ile iş birliği içinde ücretsiz düzenlenmekte olan ve 32 saat sürecek Nisan ayı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri devam ediyor.



30 Girişimcinin katıldığı uygulamalı eğitimler gece dersleriyle sürüyor. Akçakoca TSO Başkanı Mehmet Pazvant, TSO olarak KOSGEP ve Halk Eğitim merkezi işbirliği ile bu tür faaliyetlerin süreceğini belirterek "Her geçen gün daha iyi bir şekilde faaliyetlerimiz sürüyor. Amacımızı ilçemizi en iyi ekonomik kalkınmayı sağlamak ve bunu hep birlikte yaparak tamamlayacağız" diye konuştu. - DÜZCE