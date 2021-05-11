30. Gece namazı ve tarifi! (12 rekatlık namaz) Ramazan Ayı'nda teravih namazından sonra kılınacak 12 rekatlık namaz ve tarifi!

Ramazan ayında teravih ve vitir namazından sonra evde kılınacak çok önemli bir namaz vardır. Peki 30. gece kılınacak namaz ve tarifi nedir? Ramazan ayında 30. gece teravih namazından sonra kılınacak olan namaz nedir? Kaç rekat namaz kılınır? Hangi rekatta hangi sureler okunur? Ramazan Ayı'nda teravih namazından sonra kılınacak 12 rekatlık namaz ve tarifi haberimizde...

Mübarek Ramazan ayında teravih namazından ve vitir vacip namazından sonra nafile namazlar kılınabiliyor. Bugün yani 30. gece ise 12 rekatlık bir namaz var. Şimdi sizlere 30. Gece namazı ve tarifi nedir onu paylaşalım. Ramazan Ayı'nda teravih namazından sonra kılınacak 12 rekatlık namaz ve tarifi yazımızda...

RAMAZAN AYI 30. GECE NE ZAMAN?

Bugün yani 11 Mayıs Salı'yı 12 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gece Ramazan ayının 30. (otuzuncu) gecesidir.

RAMAZAN AYI 30. GECEDE TERAVİHTEN SONRA KILINACAK 12 REKATLIK NAMAZ VE TARİFİ

30. Gece (11 Mayıs Salı'yı 12 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 3 kere Âyete'l-Kürsî, 3 kere Zilzâl, 25 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 12 rekât kılan kişinin üzerinde kul ve hayvan hakkı yoksa orucu kabûl edilir ve günahından pak olarak cennete girer.

(Kaynak : Eyyûb ibnü 'Abdillâh, Fezâilü'ş-şühûr, Süleymâniye Kütüphânesi, Reşid Efendi, rakam:2038, sh:30-31)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan Türkçe'ye çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

12 REKATLIK NAMAZIN TARİFİ VE OKUNACAK SURELERİ

Namazın rekatlara göre kılınışı ve okunacak sureleri aşağıdaki gibidir: