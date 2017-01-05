-30'Da "7 Bölge 7.000 Çocuk" Isıtacak

"7 BÖLGE 7.000 ÇOCUK" KAMPANYASI KARS'TAKİ ÇOCUKLARIMIZI DA SEVİNDİRDİ

Bakırköy Belediyesi tarafından sürdürülen "7 Bölge 7.000 Çocuk" Kampanyasına destek veren Bakırköylü Kadın Girişimciler Grubu'nun Kars'ın köylerindeki ihtiyaç sahibi çocuklar için topladığı kışlık bot, mont, kaşkol, eldiven çocuklara ulaştı.

""7 Bölge 7.000 Çocuk" kampanyamıza Bakırköylü yardımseverlerin katkısı inanılmaz. En son Bakırköylü Kadın Girişimciler Grubumuzun kendi aralarında topladıkları kışlık mont, bot, eldiven, kaşkol ve bereleri de Kars'ın köylerindeki çocuklarımıza ulaştırdık. Hava sıcaklıklarının -30'larda olduğu şehrimizdeki çocuklarımızın içini ısıtabildiysek, Onlar'ı mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Türkiye'nin 7 bölgesine de yardımlarımız devam ediyor. Şu an itibarıyla 7.000 çocuk hedefimizi çok aştık ve 10.000 rakamına ulaştık. Bakırköylü gönlü zengin hayırseverlerimize kampanyamıza destek verdikleri için ülkemizin yedi bölgesindeki çocuklar adına çok teşekkür ediyorum. Bu kampanyamızın diğer ilçelere de örnek olması en büyük temennimdir."