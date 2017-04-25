30 Bin TL Değerinde Altın Çalmışlardı Yakayı Ele Verdiler

Kocaeli'de kapı kilit dilini düşürerek hırsızlık yapan 2 kişi yakayı ele verdi.



6 Nisan günü İzmit'te meydana gelen hırsızlık olayında T.E ve Y.G. isimli 2 şahıs İstanbul'dan gelip, kapı kilit dili düşürmek suretiyle ikamete girerek Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin 21 Nisan günü İstanbul'dan Kocaeli'ye geldiklerinin tespit edilmesi üzerine, Derince'de yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan evden çaldıkları 30 bin TL değerinde altın da ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Ayrıca Şüpheli T.E.'nin 13 yıl 2 Ay Hırsızlık suçundan Kesinleşmiş Hapis Cezasının olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan şahıslar adliyede biten işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KOCAELİ