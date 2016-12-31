30 Aralık Cuma Reyting Sonuçları! Arka Sokaklar Zirvede

30 Aralık Cuma reyting sonuçlarını merak ediliyor. 30 Aralık Cuma reyting sonuçları belli oldu. TOTAL ve AB sıralamalarında reytinglerde kim birinci geldi? 30 Aralık Cuma günü reyting sonuçlarına göre gecenin birincisi Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar oldu. 2. sırada ise Aşk ve Mavi dizisi yer aldı. Reytinglerde 3. sırada ise Arka Sokaklar (özet) yer aldı. İşte reyting sıralamalarında ilk 10 program...

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.

REYTİNG ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Reyting oranları belirlenen deneklerin televizyonlarına bağlanan peoplemeter adı verilen cihazlar aracılığı ile belirlenir. Bu cihazlar deneğin saat kaçta hangi kanalı izlediğini ne kadar süre ile izlediğini ortaya koyar ve tüm televizyonlara ve programlara bir yüzde ve puan verir. Buna göre bir sıralama yapılır. Total adı verilen puantaj ve sıralamada tüm deneklerin değerlendirmeleri göz önünde bulundurulurken AB adı verilen sıralamada ise gelir seviyesi ve eğitim seviyesi diğer deneklere nazaran daha yüksek olan grubun sıralamasıdır.Reyting denekleri nasıl seçiliyor Reyting denekleri şirketlerin aldığı başvurular arasından seçiliyor. Denekler evlerinde televizyonlarını açtığı cihaz kayda giriyor ve hangi kanal izleniyorsa onun reytingi artmaya başlıyor.



