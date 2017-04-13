3 Yıldır Sandığa Gitmeyen Kuşu Beldesi Sakinleri Halk Oylamasına Hazır

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu Beldesi'nin köy olması nedeniyle 3 yıldır sandığa gitmeyen sakinleri, 3 yıl aradan sonra 16 Nisan'da yapılacak referandum da oy kullanacak.



Kuşu Beldesi'nin nüfusunun 3 yıl önce 2 binin altına düşmesi sonucu köy statüsüne getirilmesinin ardından belde sakinleri hukuk mücadelesi başlatmış, 3 yıllık hukuk mücadelesini kazanan Kuşu Beldesi'nde Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 3 Nisan 2017'de Belediye Başkanı (Kayyum) olarak görevlendirilmişti.



3 yıl boyunca köy muhtarlığı görevini sürdüren Kuşu Nurullah Bayram Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay, 'Kuşu Köy Olmasın' platformunun son olarak toplandığını, Kuşu halkı olarak 16 Nisan'daki referandum da oy kullanılması yönünde karar aldıklarını ifade etti. Aktay, "Beldemiz sevinç ve mutluluk içinde, 16 Nisan'da sandığa gidecek, özgür iradesiyle oy kullanacak" dedi.



41 yaşındaki belde sakini Mehmet Yüksel, "6 dönemdir, köy olduğumuz için sandığa gitmiyordum, 16 Nisan'da gönül rahatlığı ile oy vermeye gideceğim" dedi.



Kuşu halkından emekli öğretmen 75 yaşındaki Şahap Aydoğdu, "3 senedir beldemiz köy olduktan sonra biz bunu hazmedemedik ve seçimlere gitmedik, kanuni yollarla hukuk mücadelesi yaptık, 2 bin kişi 6 defa sandıklara gitmedik. Birlik ve beraberlik içinde. Devletimize kırılmadık, darılmadık,Hükümetimizin tamamen yanındayız, 16 Nisan'da seçime sevinç ve mutluluk içinde gideceğiz, Belde olarak hepimiz hazırız" dedi.



Kuşu sakinlerinden 67 yaşındaki Haşim Ünal, "Kasaba olarak birlikte sandığa gitme kararı aldıklarını söyledi.



Kuşu'nun yaşlılarından Tevfik Gündoğdu, "Allah nasip ederse 16 Nisan'da sandığa oy atmaya gideceğiz" diye konuştu.



Kuşu beldesinden tekstil işçisi Emine Şahin ise "3 senedir, 6 defa sandığa gitmedim, Bu sefer beldemiz geri geldiğinden, 16 Nisan'da referandum için sandığa gideceğim" şeklinde konuştu.



Kuşu'nun köy statüsüne getirildiği 3 yıl önce muhtarlık görevi verilen Feridun Aktay, "Kuşu halkı olarak, 3 yıllık vermiş olduğumuz hukuk mücadelesi artık sona ermiştir. Kuşu halkı aldığı mutlu haber ile sevince boğulmuştur, 16 Nisan'da seve seve sandıklara gidecektir, 3 yıldır çekmiş olduğu özlem sona erecektir. Belediyemize kavuştuğumuz için, Kuşu halkı olarak çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.



Beldenin muhtarlık seçiminin yanı sıra, 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oy kullanmayan Kuşulular, 2015 yılındaki 7 Haziran ve 1 Kasım'daki genel seçimlerde de sandığa gitmemişti. - KÜTAHYA