3 Yılda 21.3 Milyon Liralık Tasarruf, 175 Bin Ağaç Kadar Katkı

İzmir'deki Çiğli Çamur Çürütme-Kurutma Tesisinden çıkan çamuru yine aynı tesiste elde edilen biyogazla kurutan İZSU, Menderes Arıtmasındaki çamuru kurutmak için de güneş enerjisinden yararlanıyor. 3 yılda 21.3 milyon liralık tasarruf sağlayan bu iki tesis, kentteki karbon ayak izini azaltarak doğaya 175 bin ağaç kadar katkı koydu.



Türkiye'ye örnek çevre yatırımlarıyla dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve iklim dostu kent yaratmak için yenilenebilir enerji kullanımına da büyük önem veriyor. Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesine taraf olan ve 2020 yılına kadar kentteki karbondioksit salımını yüzde 20 oranında azaltmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi ile bu hedefine önemli oranda yaklaştı. 2014 yılı Şubat ayında 71 milyon liralık yatırımla hizmete giren Türkiye'nin en büyük çevre projelerinden Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi, İzmir'in en ekonomik ve çevre dostu yatırımı olarak da dikkat çekiyor. Tesiste, çürütme esnasında oluşan biyogaz, yenilenebilir enerji kaynağı olarak çamurun kurutulma işleminde kullanılıyor. Ayrıca tesisten çıkan çamurlar, çevre dostu ve ekonomik olması nedeniyle çimento fabrikaları tarafından yakıt olarak kullanılırken, bol miktarda organik madde içeren arıtma çamurlarının tarımda ve yeşil alanlarda değerlendirilmesi için de hazırlıklar sürüyor.



Doğal gaz yerine biyogaz



Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Çürütme ve Kurutma ünitelerinde 3 yılda 30 milyon metreküp biyogaz üretildi. Çamur kurutma işleminde, doğal gaz yerine bu biyogaz kullanıldı. Üretilen biyogazın değeri yaklaşık 20 milyon lira oldu. Böylelikle karbon ayak izinde 40 bin ton azalma sağlanırken, karbondioksit emisyonunun telafisi için gerekli olan yaklaşık 100 bin adet ağaç da doğaya kazandırılmış oldu. Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisinde üretilen kurutulmuş çamuru çimento fabrikalarında 'ek yakıt' olarak değerlendiren İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), bu yolla da karbon ayak izinde 30 bin ton azalma sağlayarak, 70 bin adet ağacı daha doğaya kazandırmış oldu. Tesiste, diğer arıtma tesisleriyle birlikte günlük 800 tona ulaşan toplam çamur miktarı yaklaşık 6 kat azaltılarak 120 tona düşürülüyor.



Menderes Havza Atık Su Arıtma Tesisinde üretilen çamuru ise güneş enerjisiyle kurutan İZSU, hem elektrik hem de nakliye masraflarından 1.3 milyon TL. tasarruf sağladı. Yenilenebilir enerji kullanımıyla 3 bin ton karbondioksitin atmosfere salımı engellenmiş oldu. Bu kapsamda, Menderes Havza Atık Su Arıtma Tesisinde yılda 2 bin ton arıtma çamuru güneş enerjisiyle kurutuluyor. 2014 yılı Ağustos ayında tesisin hizmete girmesiyle birlikte hem çamur nakliyesinden tasarruf sağlandı, hem de arıtma çamurlarının güneşle kurutulması ile doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtların kullanımı engellendi, elektrik enerjisinden tasarruf edildi. 3 bin ton karbondioksitin atmosfere salımı durdurulurken, buna eşdeğer olarak 4 bin 500 ağaç da doğaya kazandırılmış oldu. - İZMİR