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Kapatılan 11 Gazete Yeniden Açıldı
3 Yeni Khk Yayınlandı
6 Ocak 2017 Cuma 23:02
679, 680 ve 681 sayılı 3 yeni KHK, Resmi Gazete'de yayınlandı.
679, 680 ve 681 sayılı 3 yeni KHK, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Kaynak:
Dunya.com
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