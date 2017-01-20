Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
3 Yeni Gümrük Müdürlüğü Kuruldu
Ara
BİST 82.466 %0,20
DOLAR 3,8222 %-0,13
EURO 4,0852 %0,05
PARİTE 1,0686 %0,23
ALTIN 148,42 %0,11
FAİZ 11,25 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

3 Yeni Gümrük Müdürlüğü Kuruldu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kararınca 3 ilde yeni gümrük müdürlükleri kuruldu.

3 Yeni Gümrük Müdürlüğü Kuruldu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kararınca 3 ilde yeni gümrük müdürlükleri kuruldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kararınca 3 ilde yeni gümrük müdürlükleri kurulduğu Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre; Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Ardahan ilinde Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Osmaniye ilinde Osmaniye Gümrük Müdürlüğü ve Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kırşehir ilinde Kırşehir Gümrük Müdürlüğü kuruldu. - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı, Doğu Akdeniz, Resmi Gazete, İpekyolu, Osmaniye, Kırşehir, Istanbul, İstanbul