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3 Yeni Gümrük Müdürlüğü Kuruldu
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3 Yeni Gümrük Müdürlüğü Kuruldu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 3 ilde yeni gümrük müdürlükleri kuruldu.

3 Yeni Gümrük Müdürlüğü Kuruldu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 3 ilde yeni gümrük müdürlükleri kuruldu.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Ardahan'da "Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü", Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Osmaniye'de "Osmaniye Gümrük Müdürlüğü" ve Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kırşehir'de "Kırşehir Gümrük Müdürlüğü" kuruldu.

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