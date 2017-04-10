3 Yaşındaki Çocuk Yangından Son Anda Kurtarıldı

Bilecik'te 3 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı.



Yangın, Ertuğrulgazi Mahallesi Sevilay Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın zemin katında oturan Mesut Emine Yılmaz çiftinin evinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Emine Yılmaz ocağa yemek koyduktan sonra oğlu Y.E.Y. (3) evdeyken yıkadığı çamaşırları asmak için balkona çıktı. Bu esnada salondan dumanların yükseldiğini gören kadın, yanan koltukları kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine genç anne 3 yaşındaki oğlunu kucağına alarak dışarı çıktı. Dumanları ve alevleri gören komşuları hemen 110 ekiplerinin arayarak haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Panik içinde yangını izleyen Emine Yılmaz ve küçük oğluna 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olası bir zehirlenmeye kaşı müdahale edildi.



"2 dakikalığına balkona çıktım"



Yangını anlatan Emine Yılmaz, "Balkona çıktım 2 dakikalığına o ara yangın çıkmış, yapacak bir şey yok" dedi.



Öte yandan anne, oğul ve dumandan etkilenen 2 apartman sakininin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK