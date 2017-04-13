3 yaşında lösemiye yakalanan Yağız hastalığı yendi, polis oldu

Adana'da 3 yaşında lösemiye yakalandıktan sonra sadece polisin elinden yemek yiyen ve ilaçlarını içen Yağız Yıldız, 2 yıllık mücadelenin ardından lösemiyi yendikten sonra polis kıyafeti giyip eskort eşliğinde Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ı ziyaret etti

Baba Sait Yağız: "Polisler olmasa oğlum lösemiyi yenemezdi"

"Hasta olduğu dönemde polislerin elinden yemek yiyip ilaçlarını öyle kullandı. Şimdi de zaman zaman polisler yine geliyor evimize"



ADANA - Adana'da 3 yaşında lösemiye yakalandıktan sonra sadece polisin elinden yemek yiyen ve ilaçlarını içen Yağız Yıldız, 2 yıllık mücadelenin ardından lösemiyi yendikten sonra polis kıyafeti giyip eskort eşliğinde Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ı ziyaret etti

Yağız Yıldız, 15 Haziran 2013 günü yüksek ateş şikayetiyle babası Sait Yıldız tarafından hastaneye götürüldü. Ancak doktor enfeksiyon kaptığını belirterek, ilaç yazıp eve gönderdi. 15 gün geçtikten sonra yine yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Yağız'dan kan örneği alındı ve değerlerinin düşük olduğu görüldü. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde yapılan tetkiklerle Yağız'ın lösemi hastası olduğu belirlendi. Haber üzerine yıkılan Yıldız ailesi hemen çocuklarının tedavisine başladı. Aile o günden sonra çocuklarının kanseri yenmesi ve ayağa kalkabilmesi için büyük bir mücadele örneği sergiledi.

Dizi oyuncuları da Yağız'ı ziyaret etti

Bu arada, yemek yiyip ilaç alması gereken Yağız bunları yapmayınca baba Yıldız haberlerde ABD'de lösemi hastası Miles Scott isimli bir çocuğun, "Batman" olmak isteyince Bir Dilek Tut Vakfı'nın kolları sıvayıp yüzlerce kişinin başlattığı kampanyaya San Francisco Emniyet Müdürlüğü'nün de destek verdiğini öğrendi. Baba bunun üzerine oğlunun bir televizyon kanalında yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisini çok sevdiğini bu nedenle de polislere karşı aşırı sevgisi olduğunu çocuğunun eve polis gelirse yemek yiyip ilaç içebileceğini düşünerek hemen Adana Valiliği'ne başvurdu.

Dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden görevli polisler her gün eve gelerek Yağız'a yemek yedirip ilaçlarını verdi.

Polisler Yağız'a yemek yedirip ilaç içirdi

Yağız telsizle oynarken polisler ise onun tedavisi için mücadele etti. 2 yıllık süreçte Yağız'ın hastanede yattığı dönemlerde de polis hastaneye giderek burada yemek yedirip ilaç içirdi.

Arka Sokaklar dizisinin 3 oyuncusu da Adana'ya gelip Yağız'a moral verdi. Ailesi Yağız'a bu tür sürprizler yaparak moralini sürekli yüksek tutup onun hayata tutunmasında çok önemli bir rol oynadı.

Yağız'a 2 yıl boyuna Acıbadem Adana Hastanesi'nde Onkoloji Bölümü'nde Prof. Dr. Bülent Antmen tarafından tedavi uygulandı. İlik bulunamayan ancak tedavilere cevap veren Yağız, 2 yılın sonunda lösemiyi yenerek mücadeleyi kazandı. Yağız'ın tedavisi ve kontrolleri hala devam ediyor.

"Minik Yağız toplum destekli polis oldu"

Lösemiyi yenmesinde ve yeniden hayata tutunmasında polislerin rolünün çok büyük olduğu Yağız, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'tan polis kıyafeti istedi. Ak, Yağız'ın bu isteğini geri çevirmeyerek toplum destekli polis kıyafeti yaptırarak ona hediye etti. Yağız ise Ak'ın kendisine gösterdiği ilgiye hem de iyileşmesinde polislerin çok büyük etkisi olduğu için dikilen kıyafeti giyip emniyete gelmek istedi. Yağız'ın bu istediği de geri çevrilmeyerek polis aracıyla Yağız emniyete getirildi. Siren sesleri eşliğinde emniyet müdürlüğüne gelen Yağız, kapıda polis ağabeyi ve ablaları tarafından karşılanarak Ak'ın yanına çıktı.

Emniyet müdürü Ak, polis kıyafeti ile gördüğü Yağız'dan selam aldı, ona polis otomobili hediye etti.

Baba Sait Yıldız ise Ak'a polisle çekilmiş Yağız'ın fotoğraflarını hediye etti. Ak, yağız ile bir süre sohbet etti. Ak, daha sonra Yağız'ı kucağında aşağı indirip burada uğurladı. Yağız emniyetten ayrılmadan önce trafik polisi motosikletine binip siren çaldı. Yağız üşümesin diye polislerin ona montunu vermesi dikkat çekti.

Baba Yıldız, oğlunun lösemiyi yenmesinde en büyük etkenin polisler olduğunu onlar sayesinde yemek yiyip ilaç kullandığını, iyileşmesine rağmen polislerin yanına zaman zaman geldiğini kaydetti.