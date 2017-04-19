3 Üniversiteye Rektör Atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Bartın, Bayburt ve Pamukkale Üniversitesine rektör ataması gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Bartın, Bayburt ve Pamukkale Üniversitesine rektör ataması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından; Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun'u, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ı atamışlardır" denildi.
(Musa Erdoğan /İHA)