3'üncü Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı Kapılarını Açtı

–BEYKOZ Belediyesi tarafından Türkiye'de alanında ilk ve tek olarak düzenlenen 3'üncü Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı'nın açılışı yapıldı. Bu yıl "Geleceğe Yön Verenler" temasıyla düzenlenen fuarda75 yayın evi ve 75 çocuk kitabı yazarı okurlarla buluştu.



Gençlik ve çocuk edebiyatı alanında en çok okunan yazarlardan Gülten Dayıoğlu, etkinlikte şöyle konuştu:



"Kitap, yazar ve okur çocuk buluşması gerçek bir şenlik benim gözümde. Ekmek su gibi bir şey benim için. Bu yaşta hala okumayı sürdürüyorum. Doymuyorum. Eksiklik hissediyorum. Nasıl acıkınca yemek yersiniz, benimde zihnim acıkınca kitap okuyorum. Bu açlıkta hiç geçmiyor. Zihnimde oburluk var."



Etkinliğe onur konuğu olarak davet edilmesinin kendisine büyük mutluluk verdiğini belirten Dayıoğlu konuşmasına şöyle devam etti:



"Hayalim sırf çocuğa özgü bir fuar kurulmasıydı. Hayalim gerçek oldu. Beykoz Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. 82 yıllık hayatımda şunu anladım ki insan yetiştirirken eğitim ve öğretim gerekiyor. Öğretim okullarda veriliyor. İnsanı insan yapan hasletler eğitimdir. Müfredat maalesef bilgi birikimine dayalı. Eğitim vermeye zaman kalmıyor. Kitap okumak eğitimin en kolay ve ucuz yoludur. Eğitim açığımızı kapatmak için kitap okumalıyız."



İshakağa Ortaokulu'nda okuyan Nur Yavuz, kitp fuarına geldiği için çok mutlu olduğunu ve Gülten Dayıoğlu'nun 'İkizler' kitabını çok sevdiğini söyledi. Aynı okulda okuyan Osman Özgün ve Kerem Kocaman ise "Çok mutluyuz. Çünkü kitap okumak bizim için çok güzel bir şey. Gezdikten sonra kitap alacağım. Bizim ilçede çocuklara özel kitap fuarının açılması çok önemli oldu. Her gün geliriz. Bende gelirim. Güzel kitaplar var. Elime harçlığım geçince 9 gün boyunca buraya gelirim" dedi.



Bütün kitapların çok güzel olduğunu belirten Şükriye Yoluç ise, duygusal ve macera dolu kitapları daha çok sevdiğini ifade etti.



"İLK MAAŞIMLA KİTAP ALDIM"



Dijital bağımlılığın çocukları tehdit edildiğini ve bu bağımlılıktan kurtarılmak için kitap okunması gerektiği vurgulanan etkinlikte mikrofonlarımıza konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "İlk paramla hemen yayın evinden iki tane kitap almıştım. Bir tanesi Safahat diğeri Kuran'ı Kerim'di. Bu benim için onurlu bir davranıştı. Kaç yıl geçti hala aklımda. Kitap bir insanın gelişimi için en önemli etkendir. Bir insan geleceğe hitap etmek istiyorsa, her anlamda mutlaka kitapla tanışmalı. Kitabı hayatından hiç çıkartmamalı. Hayattan çıkarılmaması gereken çok şeyler vardı. Evlattır, ailedir. En önemlisi de kitaptır" dedi.



KİTAP FUARI 30 NİSAN'A KADAR ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR



3. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı, 30 Nisan 2017 tarihine kadar her gün 10: 00-20: 00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar alanında hafta boyunca masal saatleri, kukla gösterileri, meslek tiyatroları olmak üzere 150 etkinlik ve söyleşi yer alacak.Tarih boyunca keşif ve icatlarıyla, insanlığa katkıda bulunan İbni Sina, Ali Kuşçu, Piri Reis, Einstein gibi önemli şahsiyetler de tiyatral etkinliklerle canlandırılacak.