3. Uluslararası Urla Enginar Festivali Başladı
İzmir'in Urla ilçesinde Uluslararası Urla Enginar Festivali, düzenlenen törenle başladı.
İzmir'in Urla ilçesinde Uluslararası Urla Enginar Festivali, düzenlenen törenle başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü, Delice (Delis) Uluslararası Gurme Kentler Ağı tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen festivalin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören kapsamında Jandarma Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na bando eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortejde Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, CHP İzmir milletvekilleri, il yönetimi ve çok sayıda davetli ile enginar üreticileri katıldı.
Kortej yürüyüşü sırasında "Güzeldir tadım, enginardır adım", "Enginar tüm kalbiyle sizi çağırıyor", "Köylü milletin efendisidir" gibi dövizlerle traktörlerinde ve faytonlarında enginar taşıyan üreticiler, kendilerini selamlayan Urlalılara çiçek attı.
Yürüyüşün sonlandığı Cumhuriyet Meydanı'nda İzmir Ekonomi Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu bir gösteri yaptı.
Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, açılışta yaptığı konuşmada, düzenledikleri festival sayesinde enginarın 2 yıldan bu yana birçok kişinin kalbini fethettiğini belirterek, Urla'da enginar üretiminin 2 yılda yüzde 43 arttığını söyledi.
Uyar, enginar üretim alanlarının 2 yılda bin 300 dönüm artarak 3 bin 168 dönüme ulaştığını aktararak, "Bu yıl ilçemizde 3 milyon kök enginar üretimi oldu. Bu demek oluyor ki Urla rüzgarıyla yetişmiş 9 milyon baş enginar tatlandıracak sofralarımızı. 355 Urlalı enginar üreticisi bizlere bu toprakların enginar şifasını dağıtıyor. Festivalimizde elleriniz çiftçimizin nasırlı elleriyle buluşacak, sofralarınıza hiçbir aracı sokmadan topraktan sağlık götüreceksiniz." diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, organik tarımın ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkati çekerek, "Çeşme'de ot festivali aldı başını gidiyor. Urla'da üçüncüsünü yaptığımız enginar festivalini tüm Türkiye biliyor. Bunları yenileri takip edecek. Biz çalışarak alın teriyle emeğimizle kentimizin kalkınacağına inanıyoruz. Üreterek kalkınacağımıza inanıyoruz." dedi.
Konuşmalardan sonra protokol üyeleri kurdele keserek, festivalin açılışı yaptı.
Açılışın ardından Kaymakam Demiryürek, Aziz Kocaoğlu, Sibel Uyar ve diğer protokol üyeleri, stantları gezip üreticilerle sohbet etti, kendilerine ikram edilen yiyeceklerin tadına baktı.
Enginarın dondurmasını yaptılar
Festivalde enginarlı dondurma yapan üretici Kemal Güler'in standı büyük ilgi gördü.
Güler, dondurmasının gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Çocuklar enginarı yemiyor. Bir tattırıyorum. Bunu yiyen enginarı da yer inşallah diye. Ot tadı bekliyorlar genelde. Ama ot tadı yok. Genelde beğeniyorlar. Hiçbir katkı maddesi yok, festivale uygun." ifadelerini kullandı.
Üç gün sürecek festivale, bu yıl Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen şefler, enginar ile yapacakları yemeklerin sunumunu gerçekleştirecek. Ayrıca festival boyunca, 'dostlar sofrası', 'Arnavut ve Bulgaristan sofrası', 'anneli kızlı' ve 'babalı oğullu' enginar atölyeleri yer alacak, sakız enginarı anlatılacak. Sakız Enginarı'nın da marka tescilinin yapılacak.