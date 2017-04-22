Kırgızistan Türkiye-Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu düzenleniyor.



KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 300 milyon nüfuslu Türk dünyasında turizm hareketliliğini sağlamak istediklerini belirterek "Deniz, kum ve güneş dışında, kültürümüz ve tarihimizin Türk dünyasına anlatılması gerekli." dedi.



Balcı, turizm hareketliliğinin, Türkçe konuşan halklar arasında birliğin güçlenmesine vesile olacağının altını çizerek, "Türkiye'ye giden kardeşlerimiz elbette dinlensin. Fakat, tarihi, kültürü, şehirleri ve köyleri görüp ortak şuur kazansınlar istiyoruz. Bu bir kazançtır." ifadesini kullandı.



Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Azamat Camankulov da Kırgızistan'ın turizm konusunda Türkiye'yi "stratejik hedef" olarak gördüğünü belirtti.



Türkiye'ye giden Kırgız turistlerin sayısının her geçen yıl arttığına işaret eden Camankulov, Kırgız turistlerin Antalya dışında Adana, Bursa gibi şehirleri ziyaret ettiğini ifade etti.



Camankulov, Türk dünyasında karşılıklı ziyaretleri artırması için bu alanda kolaylıkların sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Dünyada turizm değer kazanmaya devam ediyor. Turizm çeşitliliği ve turist sayısı artıyor. Bu, ülkeler arasında ortak ticaret hacmini olumlu etkiliyor. Dünyada 1 milyar 200 milyon turist var. Türk dünyasında turistlerin sayısını nasıl artırabiliriz? Karşılıklı ziyaretleri nasıl çoğaltabiliriz? Bunun için Türk dünyasında yeni bir tartışma başlatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Türk dünyasında turizm hareketliliğinin sağlanması için Türkiye'nin tecrübelerinin örnek alınması gerektiğini belirten Camankulov, hükümet olarak destek verdikleri 3. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumundan beklentilerinin büyük olduğunu kaydetti.



İlki Kastamonu Üniversitesi, ikincisi Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesinde düzenlenen Türk Dünyası Turizm Sempozyumları, Türk dünyasında turizm hareketliliğini güçlendirme amacı taşıyor.