3. Uluslararası Ticaret Ulusal Konseyi Çalıştayı

Düzce Üniversitesi Genç Kaliteciler (GençKal) Topluluğu tarafından Düzce'de gerçekleştirilen 3. Uluslararası Ticaret Ulusal Konseyi 2017 Bahar Çalıştayı, "Endüstri 4.0" başlığı adı altında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda başladı.



Üç gün süresince devam edecek çalıştayın ilk gününe Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Çakır, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Başkanı Doç. Dr. M. Akif Öncü, Akdeniz Üniversitesi, Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi öğrencileri ile Düzce Üniversitesi öğretim elamanları ve öğrencileri katıldı.



Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi GençKal Topluluğu Başkanı Merve Bülbül, farklı üniversitelerden çalıştay için Düzce'ye gelen öğrencilere, ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Bülbül, bu çalıştayın herkes için faydalı olması dileğinde bulunarak desteklerini topluluktan esirgemeyen Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce TSO Başkanı Fahri Çakır ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



Açılış konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Akif Öncü, ülkelerin refah düzeyini belirleyen önemli kriterlerden birisinin dış ticaret politikaları olduğunu belirterek sözlerine başladı. Ülkemizin 2023 yılında dünya ekonomisi içerisinde ilk 10'a girme hedefi olduğunu ifade eden Öncü, bu hedeflere ulaşabilmek için çok çalışılması gerektiğini vurguladı. 19. yüzyılda başlayan sanayi devrimine şartlar gereği ayak uyduramadığımızı söyleyen Doç. Dr. Öncü, 4. sanayi devrimi diye adlandırılan "Endüstri 4.0"ı başarıyla geçireceğimizi ümit ettiğini belirterek çalıştayın herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu.



Programda konuşan Düzce TSO Başkanı Fahri Çakır, ticaretin önemine değinerek "Ticaretin olduğu yerde kazanmak ve kaybetmek vardır. Bunları hesaplayarak bu işe başlamalısınız. Eskiden her kör satıcının bir kör alıcısı olur derlerdi; ama bugün durum değişti. Artık gözünüzü dört açmalısınız" sözleriyle üretilen malların kaliteli ve ucuz maliyetle üretilmesi gerektiğini vurguladı.



Dünyadaki gelir dağılımındaki dengesizliklere de dikkat çeken Çakır, bir tarafta obeziteden, diğer tarafta açlıktan insanların yaşamanı yitirdiğini dile getirdi. Dünyayı, küresel sermayeye sahip olanların yönettiğini ifade eden Çakır, bu unsurların 80 milyonluk Türkiye'yi kendi çıkarları için yok etme pahasına her şey yapabileceğini belirterek gençlerimizin teknolojiyi kullanarak kaliteli üretimle küresel sermayede söz sahibi olacaklarından emin olduğunu ifade etti.



Düzce TSO Başkanı Fahri Çakır'ın konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, öğrencilerin bu tür çalışmalarda bulunmalarından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek Avrupa ülkelerindeki girişimcilerin gençleri işe alarak onların fikirlerinden yararlandığını sözlerine ekledi. Gençlere daha çok söz hakkı verilmesi gerektiğini belirten Genç, çalıştayın herkes için faydalı olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.



Açılış konuşmalarının ardından bilgi ve deneyimlerini paylaşan İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) Müdürü Murat Işık, Endüstri 4.0'ın dünyadaki endüstriyel devrimleri anlattığını işaret etti. Endüstriyel devrimi yakalamak için; yeni modeller geliştirilerek ihracatın artırılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Murat Işık, dünyanın her yerine ihracat ile dokunulması gerektiğini söyleyerek bunun da hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi tavsiyesinde bulundu. Ticari istihbarat merkezi kurulmasının da fayda getireceğini söyleyen Işık, ihracat akademisinin hayata geçirilerek yeni tip ihracatçı yetiştirilmesi konusunun altını çizdi.



Günün kapanış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı Öğr. Gör. İlyas Temel Şafak, lojistiğin Uluslararası Ticaret Bölümü'nün olmazsa olmazı olduğunu belirterek ticaretin kolaylaştırılması konusuna değindi. Ülkemizin hedefler koyarak gelecekte söz sahibi olamaya çalıştığını belirten Şafak, öğrencilerin de kendilerine hedefler koyarak çalışmalarına o yönde yoğunlaşmaları tavsiyesinde bulundu.



Öğr. Gör. İlyas Temel Şafak'ın, İGEME Müdürü Murat Işık'a yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için teşekkür belgesi takdim etmesiyle ilk günkü program sona erdi.



Üç gün sürecek olan "3. Uluslararası Ticaret Ulusal Konseyi 2017 Bahar Çalıştayı"nın, ikinci günü; Hatay Ro-Ro Kombine Taşımacılık Genel Müdürü Mine Kaya, Oz Lojistik Yönetim Danışmanlık Genel Müdürü Oruç Kaya, Kadir Has Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Görçün ve İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi Bülent Balyemezin sunumlarıyla devam edecek. - DÜZCE