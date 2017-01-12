İstanbul Orchestra'Sion 3. Uluslararası Piyano Yarışması'na başvurular başladı.



Yarışmaya ilişkin, Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Yarışma Başkanı Yann de Lansalut, yarışmanın üçüncüsünü düzenledikleri için mutlu olduklarını ifade etti.



Bu yarışmanın da başarılı geçmesini umduklarını belirten Lansalut, "Jüri Başkanımız Vahan Mardirossian ile buna inanıyoruz. Ayrıca müziğin ve İstanbul'un olumlu imajı için başarılı geçmesini umuyoruz. Tabii bugünkü ortamda bu çok da kolay değil." dedi.



Lansalut, yarışmayı birkaç kıtaya yaymak istediklerine vurgu yaparak, jüri ve onur kurulunun desteği ve yapısının yarışmayı uluslararası boyuta taşıdığını anlattı.



Yarışma jürisinin bir bölümünün iki yılda bir değiştirildiğinin altını çizen Lansalut, "İlk yarışmada Asya ağırlığı vardı, Fransız ve Türk üyelerin dışında. İkinci yarışmada Rusya ve Avusturya'dan jüri üyelerimiz vardı. Üçüncü yarışmada ise Amerika ve Japonya'ya da genişlemiş olduk. İstiyoruz ki jüri üyeleri tartışma götürmeyecek düzeyde ve uluslararası olsun." diye konuştu.



"En iyi çalandan ziyade en iyi müzisyeni seçeceğiz"



Caen Orkestrası'nın Baş Şefi ve Ermenistan Ulusal Oda Orkestrası'nın Müzik Direktörü Mardirossian ise yarışmanın jüri başkanlığını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kıtalar arası genişleme çok iyi oldu yarışma açısından. Örneğin Frederic Chiu, Pierre Reach, Tamayo Ikeda, Gülsin Onay'ın da aralarında bulunduğu bir jürimiz var. Hem yetenekleri, hem sanat kaliteleri açısından son derece değerli üyelerimiz. Programımızda çok seçenek olacak. Programda esnekliğin yanı sıra akademik bir titizlik de var." değerlendirmesinde bulundu.



Yarışmada bu yıl da en iyi çalandan ziyade en iyi müzisyeni seçeceklerinin altını çizen Mardirossian, adaylar arasından, uluslararası sahnelerde daha ileri gitmek amacıyla bu yarışmayı bir atlama tahtası olarak kullanabilecek birini seçmek istediklerini anlattı.



Mardirossian, yarışmanın eğitimle olan bağına da değinerek, şu bilgileri verdi:



"Franck Ciup, öğrencilerle bir jüri oluşturdu. Onları bu konuda eğitti ve birlikte çalıştı. Ciup, öğrencilere yarışmanın bazı ayrıntılarını anlatıyor ve öğrenciler bağımsız olarak kendi müzisyenlerini seçiyor. Böylece biz de öğrencilerin profesyonellerden farklı düşünüp düşünmediğini öğrenmiş oluyoruz. Gerçi önceki yarışmada seçilen müzisyen ile öğrencilerin jürisi tarafından seçilen kişi aynıydı."



Piyanist Süher Pekinel, hem Notre Dame de Sion mezunu hem de bir piyanist olarak bu işin geleceğine inandığını ifade ederek, "Uluslararası yarışma olmadan, gençler için kazanmak zor. Kariyer yapmak daha da zor. Okulumuz Müdürü Lansalut'ya, jüri başkanı ve üyelerine özellikle teşekkür ediyorum." dedi.



Yarışmanın Onur Kurulu üyelerinden Saba Sümer de kurulda yer aldığı için memnuniyetini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Notre Dame de Sion Lisesinin düzenlediği Uluslararası Piyano Yarışması, günümüz şartlarında yönetilmesi ve organize edilmesi çok zor olmasına rağmen bu yıl üçüncü kez yapılacak. Lansalut'yu gönülden tebrik ediyorum. Dünyada eşine az rastlanır bir şey bu. Bir lisede, İstanbul gibi bir dünya kentinde çok az piyano yarışmasından birini bugüne getirdiği için... Hem İstanbulumuz hem de lise öğrencileri açısından çok değerli bir yatırım. Üçüncüsü olmasına rağmen bugüne kadar çok ses getirdi. Daha ileride de bu yarışma birçok piyanistin hem İstanbul'u ziyaret etmesini sağlayacak, hem de uluslararası yarışmalarda bir yer edinecek."



Onur Kurulu Üyesi Orçun Orçunsel ise pek çok kurumun yarışma düzenlediğini ancak bu yarışmaların büyük bölümünün ikinci kez düzenlenmediğini ifade etti.



Uluslararası Piyano Yarışması'nın üçüncü kez gerçekleşeceğine işaret eden Orçunsel, "Daha nicelerinin gerçekleşecek olması mutluluk verici. Üstelik bu yarışmanın finalinde çok önemli olan bir unsur olan orkestra var." dedi.



Orçunsel, uluslararası bir sanatçıyı seçmek için, onun orkestrayla olan bağlantısının ve orkestra önünde sergileyeceği performansın değerlendirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Orchestra'Sion piyano yarışmasının da bir orkestraya sahip olan yarışma olarak çok önemi var. Gerçekten böyle bir yarışmanın içinde bulunmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum." diye konuştu.



Türk ve yabancı, profesyonel ya da gelecekte profesyonelleşecek katılımcılara açık olan yarışmada; birinci 10 bin, ikinci 5 bin, üçüncü ise 2 bin 500 dolar ile ödüllendirilecek. Yarışmaya katılım koşullarına ilişkin detaylı bilgiye, "http://www.nds.k12.tr/-International-Piano-Competition-" adresinden ulaşılabilecek.



Bir hafta devam edecek yarışma, 13-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.