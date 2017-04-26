AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, halk oylaması sonucunda çıkan "evet"le birlikte, parlamenter sistemin vesile olduğu prangaların ortadan kalkacağını belirterek, "Daha yeni, güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye inşa edeceğiz. Bu inşada sağlıkta katettiğimiz yolu daha hızlı başaracağız. Parlamenter sistemin Türkiye'de bırakmış olduğu arızaları da hep birlikte silmek üzere ilaç olacağız, tedavi olacağız, tedavi edeceğiz." dedi.



Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen, "3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi" başladı.



Çalık, açılışta, kongrenin ilaç ve eczacılık alanında önemli çalışmalara imza atılan bir yer olduğunu söyledi.



Türkiye'de ilaç ve eczacılık konusunda AK Parti iktidarları döneminde önemli değişim ve gelişim olduğunu dile getiren Çalık, "Sağlıkta dönüşüm başlatıldı. Nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Çok ciddi bir sıkıntıydı ve geçmişin Türkiye'sinin finansal açıdan sürdürülemez, batmış bir sosyal güvenlik bütçesi vardı. Şişmiş, suistimal edilen bir yeşil kart sistemi, kalitesiz bir kamu hizmetleri ağı, hastaların ve yakınlarının hastanelerde rehin alındığı bir sağlık sistemi vardı. Parçalı ve dağınık kurumsal yapılar, işlevsiz bir sosyal yardımlaşma bulunuyordu." diye konuştu.



Çalık, 2002'de devraldıkları bu enkazı, sağlıkta dönüşümle çok başarılı bir noktaya taşıdıklarını anlatarak, şöyle devam etti:



"Sorunlarınızı yakından takip ediyoruz. Eczacılarımızın sorunları olduğunu biliyoruz. Sözleşmelere yaşanan krizleri aştık. Başarılara imza attık. Geçmişte büyük sıkıntılar yaşandı. Bunlar aşıldı. Var olan diğer sorunlara çözümler arıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılacak sözleşmeler, revizyonlar, tıbbi cihazların eczanelerde satışıyla alakalı konular gündemimizde. Türkiye'de eczacılığın geleceği, Türkiye gibi aydınlık. Tüm sorunları birlikte çözdük. İnşallah çözmeye de devam edeceğiz. Referandumda çıkan 'evet'le birlikte, parlamenter sistemin maalesef vesile olduğu prangalar ortadan kalkacak. Daha yeni, güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye inşa edeceğiz. Bu inşada sağlıkta katettiğimiz yolu daha hızlı başaracağız. Parlamenter sistemin Türkiye'de bırakmış olduğu arızaları da hep birlikte silmek üzere ilaç olacağız, tedavi olacağız, tedavi edeceğiz."



"Tıbbi cihazları sağlıklı şekilde eczanelerde satacağız"



Türk Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak da eczanelerde tıbbi cihazların satılması konusunda karar alındığını anımsattı.



Bunun, geç alınmış bir karar olduğunu belirten Çolak, "İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz, tıbbi cihazların 3 bin küsur noktadan satılması noktasında çalışma yapıyor. Bu cihazların verilmesi noktasında yeni bir olanak sunuluyor. Tıbbi cihazı olayına eczacılar sahip çıkacaktır. 25 bin 500 eczane olarak, Türkiye'nin her yöresinde bu hizmeti herkese sağlık şekilde sunacağız. Bunun için revizyonu bitirme aşamasındayız. Bu büyük bir adım." şeklinde konuştu.



"Türkiye sigorta şirketi haline geldi"



SGK Başkan Yardımcısı Orhan Koç ise 14 yılda sosyal güvenlik konusunda önemli noktaya gelindiğini söyledi.



Ancak yapılacak daha çok şey olduğunu vurgulayan Koç, şunları anlattı:



"Önleyici ve koruyucu hizmetler konusunda ciddi manda hizmet yapılması gerektiğini düşünüyoruz ve bu yıl içinde bu konuda çalışmalarımız olacak. Tedaviyle ilgili süreçte tüm vatandaşlarımızın üstün teknolojiyle hizmet alma konusuna finansman işini yapıyoruz. Türkiye şu anda bu konuda hızla ilerliyor. Son yapılanmada askerler de dahil tüm vatandaşları kapsama alan bir sigorta şirketi haline geldik. Türkiye'de her vatandaş sağlık sigortasından faydalanmakta."