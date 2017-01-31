3. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali Sona Erdi

Erzurum'da yapılan 3. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali, dağcıların etkinliğiyle tamamlandı.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin 4. ve son gününde dağcılar, dört grup halinde Uzundere ilçesindeki Serafin, Abinis, Şenyurt ile Cevizli mahallelerindeki şelalelere tırmanışlar yaptı.



Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen festivalin oldukça güzel bir atmosferde geçtiğini ve herhangi bir aksaklık yaşanmadan son bulduğunu söyledi.



Festivale katılan ülke sayısının her yıl arttığına dikkati çeken Özsoy, "Erzurum, ekstrem sporlarda Türkiye'ye açılmıştı, şimdi dünyaya açılacak. Türkiye Dağcılık Federasyonu yetkilileri ilçede kalıcı dağcılık eğitim merkezi açılacağı yönünde görüş belirtti. Biz zaten ilçemizde gençlerimize yönelik eğitim vermeye başladık. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen öncülüğünde festival süresince her türlü hizmeti eksiksiz yerine getirmeye çalıştık." diye konuştu.