Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "3. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali" için kente gelen 19 ülkeden dağcılar şelalelere tırmanış yaptı.



Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival için Uzundere ilçesine gelen yerli ve yabancı 300 dağcı, sabahın erken saatlerinde gruplara ayrıldı.



Dağcıların bir kısmı Abinis, diğerleri ise Çevizli mahallesindeki şelalelere, otobüsler ve ulaşımın sınırlı olduğu kısımlarda 15'er dakikalık patika yürüyüşünün ardından gitti.



Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Fransa, Portekiz, İtalya, İspanya, İsviçre, Kırgızistan, Gürcistan ve İran'ın da aralarında bulunduğu 19 ülkeden dünyaca ünlü dağcılar, milli dağcılar Tunç Fındık ile Doğan Palut gözetiminde buzdan şelalelere tırmanışlar gerçekleştirdi.



Festival için Ankara'dan gelen dağcı Hadi Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin çok güzel bir atmosferde gerçekleştirildiğini söyledi.



Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Federasyonunun da (UIAA) takvimine giren bu çok ciddi organizasyonda bulunmaktan mutlu olduğunu belirten Çolakoğlu," Buz, buzul şelale tırmanışı bilindiği üzere dağcılığın en zor, en teknik alt dallarından bir tanesi. Biz de bunu tecrübe etmek için buradayız. Biz bugün Doğan Palut hocamızın Serafin şelalesinde verdiği eğitimi aldık. Ardından teknik malzemelerimizi kuşandık. Arkadaşlarımız gözetiminde tırmanışlar gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.



Tırmanışın yapıldığı bölgede jandarma ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken UMKE ekipleri de hazır bekledi.



4 gün sürecek festival çerçevesinde dağcılar tırmanışlarını yarın da sürdürecek.