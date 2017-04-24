3. Türkiye-İran Forumu Van'da Gerçekleştirilecek

Türkiye Asya Stratejik Araştırmalar Merkezinin (TASAM), "İnisiyatif Doğu Anadolu Projesi" kapsamında, İran Dışişleri Bakanlığı Politik ve Uluslararası Araştırma Merkezi (IPIS), Van Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle düzenlediği, "3. Türkiye-İran Forumu" 25-26 Nisan'da Van'da yapılacak.



DAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve İran Dış İşleri bakanlarının 2014 yılı başında Van'da bir araya gelmesinden alınan ilhamla "Türkiye-İran Forumu" adı altında ilki Van'da, ikincisi Tahran'da düzenlenen formunun bu yıl üçüncüsü düzenlenecek.



İki ülkeden siyaset, bürokrasi, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve basın dünyası temsilcilerinin katılacağı forum ile özelde bölge illerinin, genelde ise Türkiye ve İran ekonomisinin karşılıklı derinlik kazanması hedefleniyor.



Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin de ele alınacağı forum, "30-50 milyar dolar ticaret hacmi için fırsatlar" alt başlığıyla yapılacak.



Forum, iki gün sürecek.