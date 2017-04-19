3. Türkiye-İran Forumu Van'da Gerçekleştirilecek

Türkiye Asya Stratejik Araştırmalar Merkezinin (TASAM), "İnisiyatif Doğu Anadolu Projesi" kapsamında, İran Dışişleri Bakanlığı Politik ve Uluslararası Araştırma Merkezi (IPIS), Van Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle düzenlenen, "3. Türkiye-İran Forumu" 25-26 Nisan'da Van'da gerçekleştirilecek.



TASAM'dan yapılan açıklamaya göre, ana teması "30/50 Milyar Dolar Ticaret Hacmi için Fırsatlar" olan forumun temel amacı, özelde şehirlerin/bölgelerin, genelde Türkiye ve İran ekonomilerinin, karşılıklı derinlik kazanmasına stratejik katkı sağlamak olarak belirlendi.



Türkiye ve İran Dışişleri bakanlarının 2014 yılı başında Van'da bir araya gelmesinden alınan ilhamla Türkiye-İran Forumu adı altında ilki aynı yıl Van'da, dönüşüm sırası gereği, ikincisi 2015 yılında Tahran'da düzenlenen ve 2 yıllık kurumsallaşma birikimi ile 3'üncüsü tekrar Türkiye'de düzenlenecek olan forum ve diğer etkinlikler, "İnisiyatif Doğu Anadolu" üst başlığı altında devam edecek.



Forumda, öncelikli sektörler olarak kamu diplomasisi, eğitim ve dil, kültür ve turizm, inşaat, müteahhitlik ve altyapı, sağlık ve sağlık turizmi, enerji, petrokimya ve yatırımlar, lojistik, ulaştırma ve haberleşme, bankacılık ve finans (stratejik yatırım fonu), ekonomi ve ticaret, medya ve iletişim, bilim ve teknoloji, marka şehirler ve çevre, savunma ve uzay sanayi ele alınacak.



3. Türkiye-İran Forumu'na, farklı bölge ve ülkelerden resmi, sivil ve özel disiplinlerden ilgililer, STK'lar, düşünce kuruluşları, bazı uluslararası kuruluşlar, iş dünyası ve misyon temsilcileri ile akademisyenler, uzmanlar, ulusal ve uluslararası medya temsilcileri katılacak.





Açıklamada görüşlerine yer verilen TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, yüksek rekabet ve iş birliğinin bir arada yönetilememesi riskinin, iki ülkenin ve bölgenin geleceğinde belirleyici olacağını vurguladı.



Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye-İran ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerektiğini aktaran Şensoy, şunları kaydetti:



"İran ve Türkiye ilişkilerini sağlam bir zemin üzerinde yeniden inşa etmek için güçlü bir ekonomik potansiyel söz konusu. Günümüzde İran ve Türkiye ekonomileri arasındaki tamamlayıcılık ilişkileri, enerji, sanayi üretimi ve turizm gibi modern unsurlar nedeniyle iş birliğinin daha da derinleşmesi için gerekli altyapıyı oluşturuyor.





Ayrıca Van, Türkiye için İran ile birlikte tüm Orta Asya, Güney Asya ve Kafkasya ülkelerine çıkış kapısı, İran için ise Türkiye ile birlikte tüm Avrupa ülkelerine erişim noktası konumunda. İran-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi, Van'ın ve bölgenin ekonomik bakımdan gelişmesine büyük katkı sağlayacak. İki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesi, diğer Doğu Anadolu illeri ile birlikte Van ilinde görülen sosyoekonomik sorunların çözümüne de büyük katkı sağlayacak."