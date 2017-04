Türkiye Asya Stratejik Araştırmalar Merkezinin (TASAM), İran Dışişleri Bakanlığı Politik ve Uluslararası Araştırma Merkezi (IPIS), Van Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle Van'da düzenlediği, "3. Türkiye-İran Forumu"nun ilk günkü oturumu tamamlandı.



Kentteki bir otelde düzenlenen forumun "Sınır Ticareti ve Lojistik" başlıklı oturumunda konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, sınır ticaretini geliştirmek ve Türkiye İran arasındaki ticaret hacmini istenilen düzeye taşımak üzere bir araya geldiklerini söyledi.



Foruma katılanların İran ve Türkiye vatandaşlarının huzuru, refahı ve maslahatı için bir araya geldiğini anlatan Takva, her iki ülkenin ilişkilerinin 378 yıllık bir geçmişe dayandığını fakat bu sürede ilişkilerin istenilen düzeye gelmediğini aktardı.



İki ülkenin komşu olduğunu anımsatan Takva, "İlişkilerin istenen düzeye gelmesi için iki ülkenin samimi bir irade ortaya koyması gerekiyor." dedi.



Takva, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için marjinal bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.



"Özenli yaklaşım göstermemiz lazım"



"Tek pencere gümrük uygulaması" ile ticaretteki hacmin yükseltilebileceğini anlatan Takva, şöyle konuştu:



"İlişkileri istenilen düzeye getirmek için biraz daha özenli bir yaklaşım göstermemiz lazım. Türkiye'nin İran'a, İran'ın da Türkiye'ye ihtiyacı var. O halde samimiyetle bu sorunları çözmemiz lazım. Tüccar korkaktır yapamaz ama devletlerin bunu yapacak kudretleri var. Enerjiye bağlı bir ülkeyiz, enerjiye ihtiyacımız var. Bizde de teknoloji ve sanayi var. Peki neden bunları yapamıyoruz? Bizim bu sorunları aşma yönünde bir iradeye ihtiyacımız var."



"Sınır kapıları yetersiz"



İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Hossein Ghassemi de ikili ilişkilerin bütün alanlarda gelişmesi gerektiğini söyledi.



İki ülke arasında belirlenen 30-50 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için sınır kapılarının yetersiz olduğunu vurgulayan Ghassemi, "Hepimiz biliyoruz ki alışverişimizin birçoğu karayolları üzerinden yapılıyor. Özellikle Gürbulak Sınır Kapısı bu anlamıyla önemlidir. Ancak bu gümrük kapısının durumu çok iyi değil. Tır şoförleri iki ay öncesinden sınırdan geçmek için bekliyorlardı. Ancak ne mutlu ki bu sene bu sorunu yaşamadık." diye konuştu.



"Taşımacılığın daha ucuz olması gerekir"



Türk-İran Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Engin Alp da İran iş çevreleri ile Türk iş çevreleri arasındaki dostluğun ve ortak menfaatin gelişmesini sağlamak, bilgi alışverişi yapmak, işbirliğini sağlamak ve böylece daha ileri bir toplum düzeyine ulaşmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.



İki ülke arasında taşımacılığın her zaman sorun olduğunu anlatan Alp, "İhracatta lojistik çok önem arz etmekte ve fiyatları etkilemektedir. Bizde taşıma ücretleri ticareti olumsuz etkiliyor. Halbuki komşu olmanın bir özelliği olarak düşünürsek taşımacılığın daha ucuz olması gerekir." diye konuştu.



Bazergan Gümrük Ofisi Genel Müdürü Ahmad Barkabian Zanjani de 400 personelle hizmet verdikleri Bazergan Gümrük Kapısı'nın İran ve Türkiye için önemli olduğunu, söz konusu sınır kapısında günde bin tırın geçiş yaptığını bildirdi.



"Turizmin Derinleştirilmesi ve Sınır İllerinin Rolü" oturumunda konuşan Van Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ da iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin gelişmesi için birçok kez İran'a gittiklerini ve her yıl binlerce İranlı turisti kentte ağırladıklarını kaydetti.