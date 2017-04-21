3. Türkiye-İran Forumu, 25-26 Nisan 2017 tarihlerinde Van'da düzenleniyor.



Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından yapılan açıklamada, Türkiye ve İran Dışişleri bakanlarının 2014 yılı başında Van'da bir araya gelmesinden alınan ilhamla Türkiye-İran Forumu adı altında ilki Van'da, ikincisi Tahran'da düzenlenen ve iki yıllık kurumsallaşma birikimi ile üçüncüsü bu yıl tekrar Van'da düzenlenecek olan forumun temel amacının özelde bölgemiz illerinin, genelde Türkiye ve İran ekonomilerinin karşılıklı derinlik kazanmasına katkı sağlamak olduğu belirtildi. Açıklamada, "Van Valiliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) işbirliği ile düzenlenecek forumda; iki ülkeden siyaset, bürokrasi, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve basın dünyası temsilcilerinin katılımı ile Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alınacaktır. Forumun alt başlığı, '30-50 Milyar Dolar Ticaret Hacmi İçin Fırsatlar' olarak belirlenmiş olup; öncelikli sektörler, kamu diplomasisi, eğitim ve dil, kültür ve turizm, inşaat, müteahhitlik ve altyapı, sağlık ve sağlık turizmi, enerji, petrokimya ve yatırımlar, lojistik, ulaştırma ve haberleşme, bankacılık ve finans (stratejik yatırım fonu), ekonomi ve ticaret, medya ve iletişim, bilim ve teknoloji, marka şehirler ve çevre, savunma ve uzay sanayi temaları ele alınacaktır" denildi. - VAN