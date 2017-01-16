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Salondan genel görüntüler
Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nın konuşması
Türk Dünyası Hizmet Ödüllerinin sahiplerine verilmesi
Diriliş Ertuğrul dizisi ekibinin ödülünü alması İstanbul Ülkü Ocakları tarafından verilen Türk Dünyası Hizmet Ödülleri, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'inde dözenlenen törenle sahiplerine verildi.
3. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Salondan genel görüntüler Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nın konuşması Türk Dünyası Hizmet Ödüllerinin sahiplerine verilmesi Diriliş Ertuğrul dizisi ekibinin ödülünü alması İstanbul Ülkü Ocakları tarafından verilen Türk Dünyası Hizmet Ödülleri, Beşiktaş Mustafa Kemal...
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