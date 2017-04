3.tour Of Mersin" Anamur'dan Start Aldı

Mersin Uluslararası Bisiklet Turu 'Tour Of Mersin' Anamur'dan start aldı.



4 etap olarak düzenlenen "Tour Of Mersin" ilk etabı Anamur Saçkan Kavşağından start aldı. Anamur - Gülnar, Yanışlı olmak üzere 133 kilometrelik ilk etap tamamlanacak.



Yarışmalara Türk milli takımı ve özel kulüplerinin yanı sıra Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Bulgaristan, Belarus'tan 11 takım katılıyor.



"Tour Of Mersin" start verilmeden önce bir konuşma yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Sporu Mersin'de hayat tarzı haline getirmek, ilimizi bir spor kenti ve spor turizminin başkenti yapmak için yoğun çaba harcıyoruz.



Tour of Mersin'i de tıpkı diğer ulusal ve uluslararası organizasyonlarımız gibi; hem ilimizin değerlerini tüm ilçeleriyle birlikte tanıtan, hem de Mersinimizin spor kenti kimliğini daha da güçlendiren önemli bir adım olarak görüyoruz. Her biri alanında marka olan ve 4 gün boyunca Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Silifke, Erdemli, Mezitli, Tarsus, Çamlıyayla, Toroslar ve merkez ilçelerimizde yarışacak olan sporcularımızın tüm bu ilçelerimizin doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle tanışmalarını en büyük kazanım olarak görüyorum" dedi.



Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ise yarışmacılara Anamur muzu ikram etti. - MERSİN