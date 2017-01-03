3 Tgs Personeline Soruşturma

MODACI Barbaros Şansal'ın dün akşam Atatürk Havalimanı'nda saldırıya uğramasıyla ilgili olarak saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 3 Turkish Ground Services (TGS) personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı.



TGS yetkilileri, dün KKTC'den sınır dışı edilen Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı apronunda yapılan saldırı görüntülerin incelendiğini, saldırıya karıştığı tespit edilen 3 TGS personeli hakkında idari soruşturma başlatıldığını söylediler.



Edinilen bilgiye göre, saldırıda bulunan, bereli oldukları için henüz tespit edilemeyen bazı personeli belirleme çalışmaları da sürüyor. - İstanbul