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3 Tgs Personeline Soruşturma

3 Tgs Personeline Soruşturma

MODACI Barbaros Şansal'ın dün akşam Atatürk Havalimanı'nda saldırıya uğramasıyla ilgili olarak saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 3 Turkish Ground Services (TGS) personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı.

3 Tgs Personeline Soruşturma

MODACI  Barbaros Şansal'ın dün akşam Atatürk Havalimanı'nda saldırıya uğramasıyla ilgili olarak saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 3 Turkish Ground Services  (TGS) personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı.

TGS yetkilileri, dün KKTC'den sınır dışı edilen Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı apronunda yapılan saldırı görüntülerin incelendiğini,  saldırıya karıştığı tespit edilen 3 TGS personeli hakkında idari soruşturma başlatıldığını söylediler. 

Edinilen bilgiye göre, saldırıda bulunan, bereli oldukları için henüz tespit edilemeyen bazı personeli belirleme çalışmaları da sürüyor. - İstanbul

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